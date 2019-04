Đau xót con gục đầu trước thi thể mẹ bị ô tô 'điên' tông

Như đã đưa tin, vào khoảng 23h tối qua ngày 22/4, đã có một vụ mất lái gây tai nạn liên hoàn ở khu vực 220 đường Láng (Hà Nội), dẫn đến cái chết thương tâm của một nữ lao công. Cú tông quá mạnh khiến nạn nhân tử vong tại chỗ, gây bàng hoàng và thương xót cho tất cả những ai chứng kiến.



Hình ảnh gây xúc động nhất đêm qua. Nhưng hình ảnh đau lòng nhất, chắc chắn là hình ảnh cậu con trai mới học lớp 9 của nạn nhân ngồi gục khóc bên vệ đường. Đau đớn, cô đơn và sợ hãi - dường như cậu chưa thể tin được tai họa vừa giáng xuống gia đình mình. Dù được đồng nghiệp của mẹ vỗ về và an ủi, nhưng cậu không thể nào ngưng khóc trước sự ra đi quá đột ngột này.



Trên chiếc áo cậu đang mặc, dòng chữ ”I never told you, but I was falling love” khiến nhiều người phải suy ngẫm và chợt rùng mình. Mặc dù chỉ là một câu ”vô thưởng vô phạt” trên áo thun, nhưng nhiều cư dân mạng đã phải thốt lên cảm thán ”Dòng chữ trên áo khiến mình nghĩ tới câu: Con chưa bao giờ nói ra, nhưng con yêu mẹ lắm”

Đúng! ”Con chưa bao giờ nói ra, nhưng con yêu mẹ lắm” - rất nhiều người không có thói quen nói lời yêu thương với cha mẹ mình. Có thể vì tính cách khép kín, hoặc vì gia đình bận rộn mưu sinh, khiến chúng ta đôi khi quên mất. Như cậu bé trong câu chuyện xót xa trên. Làm sao cậu biết được, bữa cơm hôm qua cậu ăn cùng mẹ lại là bữa cuối cùng? Làm sao cậu biết được, thời điểm bước vào kỳ thi học kỳ cũng là lúc mẹ cậu phải từ giã cõi đời? Không ai biết trước được điều gì. Không ai tính được, đâu là lúc cho lời yêu thương cuối cùng mà chúng ta phải trao nhau.

Sau này, cậu học sinh sẽ không thể quên được buổi tối định mệnh ngày hôm qua. Và sẽ rất nhiều lần, cậu lục tung trong trí nhớ mình hình ảnh cuối cùng của mẹ, những lời hai mẹ con nói với nhau, rồi cậu sẽ tự hỏi mình: ”Ngày hôm đó, mình đã kịp nói cho mẹ biết là mình yêu mẹ rất nhiều chưa?”. Mọi chuyện cũng sẽ qua, cậu sẽ phải trưởng thành và cứng cỏi, nhưng cũng như bao người trẻ khác của thời đại ngày nay, cậu sẽ nghĩ mãi về lời yêu thương cuối cùng mà cậu dành cho đấng sinh thành.

Cuộc đời là vô thường. Bạn không thể chờ đến khi người thân yêu sắp lìa đời hoặc hấp hối thì mới vội vã nói với họ rằng bạn yêu họ rất nhiều. Hãy nói yêu mỗi ngày, mỗi ngày. Hãy ôm họ thật chặt vào mỗi sáng trước khi họ đi làm. Hãy nhắn hỏi họ rằng họ đã ăn cơm chưa, ăn có ngon không. Hãy trao họ tình yêu và sự tử tế. Bởi họ chính là những người bạn yêu nhất đời, và bạn sẽ đau đớn lắm nếu một buổi tối nào đó, bạn nhận được tin họ đã mất rồi… mà vẫn chưa kịp nói với họ lời nào yêu thương cả” - trích bình luận của Yun Phương.

”Em đã mất một người cùng mình ăn cơm mỗi ngày. Mệt mỏi không còn mẹ xoa đầu cho, thèm ăn vặt cũng không có mẹ để mè nheo chút tiền lẻ. Có lạc lối, hoang mang trong đời thì mẹ cũng không thể dẫn đường chỉ lối nữa. Thật sự chia buồn cùng em. Mong là sau này em sẽ nên người, để mẹ em dù có chết oan, cũng ngậm cười nơi chín suối” - trích bình luận gây xúc động của bạn Minh Hà.

Đừng ngại ngần gì cả. Hãy nói yêu trước khi quá muộn!