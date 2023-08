Danh tính cựu nữ tiếp viên hàng không Hàn Quốc kiếm nửa tỷ/tháng

Jung So Ra là nữ tiếp viên hàng không được mệnh danh là đẹp nhất Hàn Quốc. Cô sở hữu gương mặt xinh đẹp, thanh thoát cùng vóc dáng mảnh mai như người mẫu. Mặc dù hiện tại cô không còn là tiếp viên hàng không nhưng vẫn được nhớ đến vì diện mạo xinh đẹp.Cựu nữ tiếp viên hàng không này đã chuyển sang công việc livestream trên mạng, trò chuyện với khán giả hay ngồi ăn uống. Khi là tiếp viên hàng không, Jung Sora kiếm được 58 triệu đồng mỗi tháng nhưng khi chuyển sang công việc mới thu nhập mỗi tháng của cô là 580 triệu đồng. Cô sở hữu gương mặt xinh đẹp, thanh thoát cùng vóc dáng mảnh mai như người mẫu. Đặc biệt, Jung So Ra sở hữu nước da trắng hồng theo đúng chuẩn đẹp ở Hàn Quốc. Người đẹp luôn chú trọng đến việc chăm sóc da, đặc biệt là sử dụng kem chống nắng. So Ra từng là một tiếp viên hàng không của hãng Korean Air và mức lương cô kiếm được chỉ bằng 1/10 so với công việc hiện tại. Cũng chính vì lợi nhuận gấp 10 lần từ công việc livestream quảng cáo, Jung So Ra đã từ bỏ công việc tiếp viên hàng không. Mỗi lần livestream của Jung So Ra họ không thể bỏ qua vì để ngắm nhan sắc của cựu nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp tuyệt mỹ. Ảnh: Tổng hợp

