Đăng ảnh thả "cẩu lương", hot girl Instagram đẹp miễn chê

Bâu - hot girl Instagram với hơn 400.000 follower cùng bồ mới. Cô nàng là ngườu yêu của một chàng tomboy đến từ Trung Quốc có tên Gavin. Mới đây, hot girl Bâu và Gavin còn tung bộ ảnh đôi khoe trọn vẻ đẹp cực phẩm của cả 2 khiến dân mạng ngắm không rời mắt. Theo đó, Bâu đăng album ảnh cùng Gavin với dòng caption "You had me at hello" - một lời thoại kinh điển phim Jerry Maguire (Tom Cruise và Renée Zellweger). Trong bài viết của mình, Bâu cũng không quên tag người yêu vào bài. Dưới bài đăng, Gavin cũng để lại bình luận cực ngọt ngào: "Thanks my princess, for making me the luckiest person in the world" (Tạm dịch: Cám ơn nàng công chúa của anh, vì đã cho anh trở thành người may mắn nhất thế giới này). Theo nhận xét của dân tình, hiếm cặp đôi nào cùng sở hữu ngoại hình hút mắt như Bâu - Gavin nên bộ ảnh đúng là không còn gì để chê. Bâu xinh đẹp với thần thái và khí chất miễn chê. Còn Gavin cũng không hề kém cạnh chút nào về nhan sắc nhìn là mê. Bài đăng "thả câu lương" của Bâu và bạn trai nhận về rất nhiều lời khen có cánh từ dân cư mạng: "Có tướng phu thê quá!", "Đỉnh thật đấy, cả hai nhìn thời trang dễ sợ!", "Trai tài gái sắc đẹp đôi thế này đây!"... Trước đó, Bâu và người yêu tomboy cũng rất thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc tình tứ bên nhau khiến dân tình thả tim không ngớt. Cận cảnh nhan sắc cực phẩm của cặp đôi Bâu và Gavin đang gây bão trên MXH. Tình quá tình của cặp đôi Bâu và Gavin. Mời quý độc giả xem video: Hot girl Việt tham gia showbiz: người 1 đêm thành danh, kẻ chật vật mãi không nổi tiếng - Nguồn: YAN News

