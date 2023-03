Đăng ảnh mới, Âu Hà My bị hỏi về nhan sắc "tượng sáp"

Dạo gần đây, Âu Hà My liên tục lộ diện mạo khác lạ. Điển hình mới nhất trên story Facebook, nữ giảng viên hot girl đăng tấm hình mới về bản thân. Trong ảnh đăng tải, nữ giảng viên 9X diện chiếc áo ngắn bó sát, khoét xẻ sâu khéo khoe vòng 1 đầy đặn và vòng eo không chút mỡ thừa. Nhưng gây chú ý hơn cả là diện mạo của Âu Hà My. Cô giáo trẻ của hiện tại sở hữu cằm thon gọn, đôi mắt to tròn, làn da trắng sáng. Còn Âu Hà My của trước kia lại gây ấn tượng với gương mặt bầu bĩnh hơn nhiều. Chỉ có một điểm không thay đổi đó là phong cách ăn mặc gợi cảm của vợ cũ Trọng Hưng chưa bao giờ thay đổi. Trước đó, Hà My từng gây chú ý với gương mặt lạ lẫm. Không theo dõi thường xuyên, có lẽ không ai nghĩ hai người này là một. Việc sử dụng app kết hợp make-up khiến "mặt tiền" Hà My trở nên "ảo tung chảo" Ở hình ảnh khác khi được học sinh tổ chức sinh nhật trên giảng đường, gương mặt Hà My trông chân thật hơn. Âu Hà My (SN 1994) đến từ Hà Nội, nổi tiếng từ năm 2015 với hình ảnh quyến rũ, xinh đẹp khi làm giám thị coi thi đại học. Khi ấy, cô đang là sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội. Ngoài ngoại hình nổi bật, gái xinh còn sở hữu bảng thành tích học tập đáng nể khi có thâm niên 16 năm theo học tiếng Pháp. Trước đó, dân mạng rất nhiều lần hỏi thẳng việc cô từng thẩm mỹ vì ngoại hình liên tục thay đổi.

