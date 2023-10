Dàn mẫu lookbook nổi tiếng Hà thành một thời giờ ra sao?

Ngọc Ánh (tên thật Phạm Ngọc Ánh, SN 1996, Thanh Hóa) là mẫu lookbook Hà thành có 8 năm kinh nghiệm hoạt động. Nàng mẫu ảnh Hà thành từ lâu được nhiều nhãn hàng thời trang trong nước để mắt và lựa chọn hợp tác. Sau nhiều năm hoạt động trong nghề, Ngọc Ánh từng thử sức khi tham gia chương trình "The New Mentor", cô nhanh chóng ghi điểm với phần thể hiện xuất sắc qua mỗi vòng thi. Hiện tại, mẫu ảnh SN 1996 có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên chồng và con trai 4 tuổi. Châu Bùi (tên thật Bùi Thái Bảo Châu, SN 1997, Hà Nội) từng nổi tiếng là mẫu ảnh lookbook Hà thành. Hiện tại Châu Bùi còn là fashionista nổi tiếng trong cộng đồng người hâm mộ thời trang tại Việt Nam. Cô bắt đầu tham gia làm người mẫu ảnh khi mới tròn 17 tuổi và trở thành gương mặt quảng cáo cho nhiều thương hiệu quần áo trong nước. Thông qua mạng xã hội, người đẹp Hà Nội nhiều lần để lộ bằng chứng hẹn hò với nam rapper Binz nhưng cả hai chưa từng lên tiếng xác nhận về tình trạng mối quan hệ. Khánh Linh (tên thật Nguyễn Đặng Khánh Linh, SN 1995, Hà Nội) là người mẫu ảnh, fashionista nổi tiếng với biệt danh "Cô Em Trendy". Tên tuổi của cô được khán giả biết đến rộng rãi khi tham gia chương trình "The Face Vietnam 2017" và thuộc đội của huấn luyện viên Minh Tú. Chỉ sau vài năm chăm chỉ theo đuổi lĩnh vực thời trang, người đẹp Hà Nội nhanh chóng có được căn hộ cao cấp và xế hộp tiền tỷ. Hiện tại, người đẹp có cuộc sống hạnh phúc bên cạnh bạn trai lâu năm Vũ Minh Kông (SN 1987). Ảnh: FBNV

