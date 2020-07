Dàn hot girl lai Việt lên sóng lập tức "phá đảo" mạng xã hội

Hồ Thiên Trang, sinh năm 2001 – cực học sinh trường THPT Trần Phú (Hà Nội). Hot girl đặc biệt gây chú ý vì là con lai 3 dòng máu: Việt – Trung và Thái Lan. Thiên Trang sở hữu nụ cười tươi, đôi mắt có hồn cùng cặp chân mày sắc sảo. Hot girl con lai này có thành tích học tập đáng nể, thông thạo tiếng Anh và tiếng Trung. Với ngoại hình của mình, Thiên Trang nhanh chóng được mọi người gán với cái tên “hot girl Trần Phú”. Trước danh xưng này, 10X khiêm tốn dành lời cảm ơn tới cộng đồng mạng. Caitlin Minogue là gương mặt khá quen thuộc với giới trẻ Việt. Hot girl lai này là blogger, người mẫu bán thời gian, đang sinh sống và học tập tại TP HCM. Mang trong mình hai dòng máu Việt Nam – Ireland, Caitlin Minogue sở hữu vẻ đẹp hút hồn, hiện đại. Phong cách thời trang của thiếu nữ cũng được đánh giá là trẻ trung, bắt mắt. Tuy sinh ra và lớn lên tại TP HCM, hot girl lai 2 dòng máu này lại từng thừa nhận mình không giỏi tiếng Việt. Cô khá thông thạo tiếng Anh và tiếng Pháp. Phan Thúy Anh (Anna Beudeker, 17 tuổi) hiện học trường THPT Lê Hồng Phong (Bà Rịa – Vũng Tàu). Cô nàng có cha là người Nga, mẹ mang hai dòng máu Việt – Pháp. Mang 3 dòng máu, Thúy Anh được thừa hưởng những đường nét xinh đẹp của cả phương Đông và phương Tây. Hot girl 10X được nhiều người biết đến từ cuối năm 2016 nhờ đường nét khuôn mặt đậm nét phương Tây, cùng phong cách đầy cuốn hút. Thúy Anh sở hữu đôi mắt to tròn, làn da trắng sáng cùng gương mặt xinh xắn. Ebra Lê là nữ sinh sinh năm 2001, hiện là học sinh Vinschool (Hà Nội), là bông hồng lai xinh đẹp mang hai dòng máu Việt Nam – Thổ Nhĩ Kỳ, được sinh ra trên đất nước Mặt trời mọc. Ebra Lê sở hữu gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn dễ thương, sống mũi cao,làn da trắng cùng nụ cười duyên dáng. Hot girl lai này hiện có hơn 45.000 người theo dõi trên mạng xã hội. Tuy nhiên, càng lớn Ebra Lê càng xinh xắn hơn, cô nàng đã biết makeup là tìm được góc chụp thần thánh giúp hình ảnh của mình trên trang cá nhân ngày càng lung linh, hút like và tim. Trinh Tây tên đầy đủ là Ozeri Yael Phương Trinh, sinh năm 1998, là teen model mang trong mình 2 dòng máu Việt – Israel. Với khuôn mặt bầu bĩnh, dễ thương giống hệt “búp bê”, cộng với nét đẹp lai Tây xinh đẹp, 9X chiếm trọn tình cảm của đông đảo người hâm mộ. Cách đây khoảng 2 năm, Trinh Tây nổi lên trong giới teen model Hà Nội. Mang trong mình 2 dòng máu Israel của bố và Việt Nam của mẹ, cô bạn sinh năm 1998 này sở hữu một khuôn mặt bẫu bĩnh dễ thương với đôi mắt biết nói cực ăn điểm. Việc sở hữu ngoại hình khá mũm mĩm và đầy đặn cũng chính là lý do Trinh Tây ưa chụp những bức hình chân dung hoặc chụp cận mặt. Mời quý độc giả xem video: Giải trí số 1: Top 10 Hotgirl Đẹp Nhất Việt Nam 2018-2019 - Nguồn: S NEWS

