Cựu tiếp viên hàng không khoe rãnh lưng ai cũng mê

Châu Huỳnh Kim My được mệnh danh là " hot girl hàng không" nhờ có gương mặt xinh đẹp cùng vóc dáng nóng bỏng. Cô sở hữu chiều cao 1m68 cùng số đo 3 vòng 86-64-90 (cm). Kim My từng theo học Đại học Kinh tế Tài chính TP.HCM. Sau khi tốt nghiệp, cô nàng làm việc tại một ngân hàng sau đó mới gắn bó với công việc tiếp viên hàng không khoang thương gia của hãng hàng không quốc gia. Hiện nay, gái xinh này đang làm việc tại Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ, TP.HCM. Nhờ lợi thế về mặt hình thể, Kim My thường ăn vận theo phong cách quyến rũ. Cô lựa chọn trang phục rất đa dạng, có độ hở vừa phải, để vừa tôn vóc dáng mà vẫn sang trọng, lịch sự. Điển hình như trong hình ảnh mới đây, cựu tiếp viên hàng không diện chiếc váy lụa, dáng rủ phía sau, khoe trọn rãnh lưng đẹp. Trong hình ảnh mới đây, Kim My diện váy lụa dáng rủ phía sau, khoe rãnh lưng không có mỡ thừa. My tâm sự thêm, cô đã đọc cuốn "999 bức thư gửi cho chính mình" và tìm ra quan điểm sống cho bản thân từ đây: "Xã hội này vô cùng hiện thực, khi bạn không có thực lực, mọi người sẽ nhìn vẻ bề ngoài của bạn... Cho nên, khi bạn không có hình thức, thì càng phải nỗ lực phấn đấu để gia tăng thực lực. Nếu cả hình thức lẫn thực lực đều không có, mọi người sẽ chỉ có thể nói với bạn: Tạm biệt". Kim My cho biết thêm. Nói về bí quyết giữ dáng của mình, My cho hay: "Đã là con gái thì nên biết yêu thương bản thân, kiên trì tập luyện một môn thể thao mà mình ưa thích kết hợp với chế độ ăn uống và sinh hoạt lành mạnh để cải thiện sức khỏe và vóc dáng". Kim My rất chú trọng đến việc luyện tập hàng ngày. Cô kết thân với bộ môn yoga và gym. Riêng với phần thân trên như lưng Kim My áp dụng các bài tập cơ xô lưng, Scapula Push Down (cơ bả vai), Lat Pulldown, Alternating Superman và Hip Extension để định hình dáng cho vùng lưng, đồng thời giúp cơ lưng săn chắc. Cuối cùng là động tác giãn cơ, tránh trường hợp lưng bị mỏi, đau nhức sau khi thực hiện loạt bài tập trên. Kim My kết thân với môn yoga nhiều năm để có cơ thể đẹp miễn chê. Trên trang cá nhân, Kim My không ngần ngại khoe body cũng như gương mặt đẹp không góc chết của mình.

