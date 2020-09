Cosplay Jisoo thi “The Face 2020”, hot girl "bắp cần bơ" gây xôn xao

Khi BLACKPINK tung ra ca khúc mới How You Like That, có khá nhiều gái xinh Việt Nam đã cosplay chị cả Jisoo trong bộ ảnh quảng bá. Trong số này, ồn ào nhất chắc hẳn phải kể đến hot girl "bắp cần bơ" Trần Thanh Tâm. Không chỉ dừng lại ở màn cosplay Jisoo, hot girl Trần Thanh Tâm còn tự nhận mình là BLINK chính hiệu. Thời điểm đó, bộ ảnh cosplay này đã nhận về nhiều ý kiến trái chiều của cộng đồng mạng và bây giờ, những bức ảnh của Trần Thanh Tâm lại gây xôn xao trở lại khi cô gửi chính tấm ảnh cosplay này đăng ký tham gia cuộc thi The Face 2020. Năm nay, The Face 2020 chỉ tổ chức thi trực tuyến và rất nhiều hot boy, hot girl, những nhân vật có tiếng trên mạng xã hội đã gửi ảnh dự thi. Được biết chủ đề của The Face 2020 là “Mỗi người đều có thể tự vẽ nên cho mình một sắc màu riêng, đừng để hoà lẫn mình với bất kỳ một ai khác mà hãy tạo cho mình một câu chuyện khác biệt!”. Hot girl "bắp cần bơ" Trần Thanh Tâm thay vì gửi một bức ảnh đậm nét riêng của mình thì chọn ngay tấm ảnh cosplay Jisoo khiến netizen thấy vô cùng khó hiểu. Nhất là khi trên trang cá nhân của mình, Trần Thanh Tâm đã đăng tải khá nhiều bộ ảnh mới chứ cô nàng hot girl không hề thiếu ảnh. Trần Thanh Tâm gặt hái thành công bước đầu là gây được chú ý khi bài giới thiệu về cô trên trang chủ The Face 2020 thu về hơn 4,7 nghìn bình luận, hơn 500 lượt chia sẻ. Năm 2019, Trần Thanh Tâm nổi lên với màn thả thính trên Tiktok khiến nhiều anh em phải đổ gục. Tuy nhiên, cũng từ đó, Thanh Tâm gặp không ít rắc rối liên quan đến nhan sắc thật, phát ngôn gây tranh cãi hay cà khịa những "thảm họa mạng" khác. Sau những lần gây vạ, Thanh Tâm khiến CĐM xôn xao và đưa ra nhiều bình luận trái chiều về mình. Và từ đó, tên tuổi của Thanh Tâm trở thành chủ để nóng được dân tình chú ý. Mời quý độc giả đón xem thêm video Lầm tưởng về khái niệm "hot girl" - Nguồn: KÊNH VTC1

Khi BLACKPINK tung ra ca khúc mới How You Like That, có khá nhiều gái xinh Việt Nam đã cosplay chị cả Jisoo trong bộ ảnh quảng bá. Trong số này, ồn ào nhất chắc hẳn phải kể đến hot girl "bắp cần bơ" Trần Thanh Tâm. Không chỉ dừng lại ở màn cosplay Jisoo, hot girl Trần Thanh Tâm còn tự nhận mình là BLINK chính hiệu. Thời điểm đó, bộ ảnh cosplay này đã nhận về nhiều ý kiến trái chiều của cộng đồng mạng và bây giờ, những bức ảnh của Trần Thanh Tâm lại gây xôn xao trở lại khi cô gửi chính tấm ảnh cosplay này đăng ký tham gia cuộc thi The Face 2020. Năm nay, The Face 2020 chỉ tổ chức thi trực tuyến và rất nhiều hot boy, hot girl, những nhân vật có tiếng trên mạng xã hội đã gửi ảnh dự thi. Được biết chủ đề của The Face 2020 là “Mỗi người đều có thể tự vẽ nên cho mình một sắc màu riêng, đừng để hoà lẫn mình với bất kỳ một ai khác mà hãy tạo cho mình một câu chuyện khác biệt!”. Hot girl "bắp cần bơ" Trần Thanh Tâm thay vì gửi một bức ảnh đậm nét riêng của mình thì chọn ngay tấm ảnh cosplay Jisoo khiến netizen thấy vô cùng khó hiểu. Nhất là khi trên trang cá nhân của mình, Trần Thanh Tâm đã đăng tải khá nhiều bộ ảnh mới chứ cô nàng hot girl không hề thiếu ảnh. Trần Thanh Tâm gặt hái thành công bước đầu là gây được chú ý khi bài giới thiệu về cô trên trang chủ The Face 2020 thu về hơn 4,7 nghìn bình luận, hơn 500 lượt chia sẻ. Năm 2019, Trần Thanh Tâm nổi lên với màn thả thính trên Tiktok khiến nhiều anh em phải đổ gục. Tuy nhiên, cũng từ đó, Thanh Tâm gặp không ít rắc rối liên quan đến nhan sắc thật, phát ngôn gây tranh cãi hay cà khịa những "thảm họa mạng" khác. Sau những lần gây vạ, Thanh Tâm khiến CĐM xôn xao và đưa ra nhiều bình luận trái chiều về mình. Và từ đó, tên tuổi của Thanh Tâm trở thành chủ để nóng được dân tình chú ý. Mời quý độc giả đón xem thêm video Lầm tưởng về khái niệm "hot girl" - Nguồn: KÊNH VTC1