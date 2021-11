Cô nàng mũm mĩm nhận nghìn like nhờ style thời trang chuẩn gái Tây

Gái xinh mũm mĩm Midy Trinh thời gian qua nhận được sự quan tâm nhờ có phong cách thời trang chất như gái Tây và thần thái cực tự tin. Midy Trinh tên thật là Trịnh Thị Mỹ Duyên, hay còn có tên gọi thân mật là Midy, sở hữu chiều cao 1m6 với số đo 3 vòng là 95 - 74 - 104 Thuộc tạng người tam giác ngược, tức thân trên to nhưng thân dưới nhỏ nhưng hot girl Midy Trinh vẫn có cách để khiến người khác phải chú ý tới mình, điển hình như việc mix đồ "hack" dáng nhanh - gọn - lẹ. Chia sẻ về style hiện tại, Midy Trinh ho biết đang theo đuổi phong cách quyến rũ hướng Âu Mỹ. Midy Trinh thường tìm đến những người mẫu ảnh có vóc dáng chubby giống bản thân để học hỏi và lấy cảm hứng cách phối đồ. Vì theo style quyến rũ nên Midy Trinh rất thích mặc áo dây dù cho xương vai to. Vậy nên, cô nàng sẽ chọn áo cardigan mỏng, dáng crop top để mặc bên ngoài nhằm che bớt phần vai và bắp tay "bé bự". Trong tủ đồ của Midy Trinh những quần ống rộng hoặc chân váy lưng cao khá phổ biến vì chúng dễ dàng che được phần mỡ bụng. Nhìn vào trang cá nhân của Midy Trinh dễ dàng nhận thấy những quần ống rộng hoặc chân váy lưng cao thường phối chung với các kiểu áo crop top nhằm tạo tỉ lệ cơ thể hợp lý hơn. Bên cạnh đó, Midy Trinh thường ưu tiên các loại váy ngắn thay vì các loại váy dài qua gối vì như vậy sẽ giúp "hack" được chân dài. Khi được hỏi liệu Midy Trinh có nghĩ đến chuyện giảm cân không vì đa số ý kiến đều cho rằng phải giảm cân mới mặc đẹp được thì cô nàng trải lòng: "Hiện tại mình rất hài lòng và yêu cơ thể, cũng như luôn cố gắng cải thiện bản thân từng ngày. Tạng người của mình vốn có khung xương to nên mình nghĩ có da thịt đầy đặn một chút sẽ tươi tắn và khỏe khoắn hơn." Midy Trinh chia sẻ nếu không thể gầy được thì hãy đẹp và nổi bật theo một cách khác, chẳng hạn như chau chuốt về cách ăn mặc, gout thời trang hay học makeup để xinh đẹp hơn. Cuối cùng, Midy Trinh mong các bạn có ngoại hình tương tự như cô bạn hoặc những ai còn thiếu tự tin về cơ thể thì hãy cố gắng đầu tư, chăm sóc và học cách yêu bản thân hơn Mời độc giả xem video: Phát sốt với "hot girl" lai Pháp được mệnh danh bản sao Khả Ngân - Nguồn: YAN News

Gái xinh mũm mĩm Midy Trinh thời gian qua nhận được sự quan tâm nhờ có phong cách thời trang chất như gái Tây và thần thái cực tự tin. Midy Trinh tên thật là Trịnh Thị Mỹ Duyên, hay còn có tên gọi thân mật là Midy, sở hữu chiều cao 1m6 với số đo 3 vòng là 95 - 74 - 104 Thuộc tạng người tam giác ngược, tức thân trên to nhưng thân dưới nhỏ nhưng hot girl Midy Trinh vẫn có cách để khiến người khác phải chú ý tới mình, điển hình như việc mix đồ "hack" dáng nhanh - gọn - lẹ. Chia sẻ về style hiện tại, Midy Trinh ho biết đang theo đuổi phong cách quyến rũ hướng Âu Mỹ. Midy Trinh thường tìm đến những người mẫu ảnh có vóc dáng chubby giống bản thân để học hỏi và lấy cảm hứng cách phối đồ. Vì theo style quyến rũ nên Midy Trinh rất thích mặc áo dây dù cho xương vai to. Vậy nên, cô nàng sẽ chọn áo cardigan mỏng, dáng crop top để mặc bên ngoài nhằm che bớt phần vai và bắp tay "bé bự". Trong tủ đồ của Midy Trinh những quần ống rộng hoặc chân váy lưng cao khá phổ biến vì chúng dễ dàng che được phần mỡ bụng. Nhìn vào trang cá nhân của Midy Trinh dễ dàng nhận thấy những quần ống rộng hoặc chân váy lưng cao thường phối chung với các kiểu áo crop top nhằm tạo tỉ lệ cơ thể hợp lý hơn. Bên cạnh đó, Midy Trinh thường ưu tiên các loại váy ngắn thay vì các loại váy dài qua gối vì như vậy sẽ giúp "hack" được chân dài. Khi được hỏi liệu Midy Trinh có nghĩ đến chuyện giảm cân không vì đa số ý kiến đều cho rằng phải giảm cân mới mặc đẹp được thì cô nàng trải lòng: "Hiện tại mình rất hài lòng và yêu cơ thể, cũng như luôn cố gắng cải thiện bản thân từng ngày. Tạng người của mình vốn có khung xương to nên mình nghĩ có da thịt đầy đặn một chút sẽ tươi tắn và khỏe khoắn hơn." Midy Trinh chia sẻ nếu không thể gầy được thì hãy đẹp và nổi bật theo một cách khác, chẳng hạn như chau chuốt về cách ăn mặc, gout thời trang hay học makeup để xinh đẹp hơn. Cuối cùng, Midy Trinh mong các bạn có ngoại hình tương tự như cô bạn hoặc những ai còn thiếu tự tin về cơ thể thì hãy cố gắng đầu tư, chăm sóc và học cách yêu bản thân hơn Mời độc giả xem video: Phát sốt với "hot girl" lai Pháp được mệnh danh bản sao Khả Ngân - Nguồn: YAN News