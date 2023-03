Cô gái bị sờ soạng trên xe khách khiến netizen phẫn nộ

Mới đây MXH dậy sóng khi xem đoạn clip cô gái bị một gã đàn ông nằm kế bên sờ soạng trên xe khách. Đoạn clip được ghi lại bởi một vị khách khác nằm trên giường tầng trên của xe. Theo đó, nhân lúc cô gái ngủ say, người đàn ông được cho là phụ xe nằm ở lối đi xe khách và nằm cạnh với cô gái đã sử dụng một tay đưa vào trong áo của cô gái và bắt đầu sờ soạng. Khi cảm nhận được có sự khác lạ ở cơ thể mình, cô gái có phản ứng giật mình nhưng do quá mệt, cô gái sau đó lại ngủ thiếp đi. Thấy vậy, gã đàn ông tiếp tục đưa tay sờ soạng cô gái. Nhưng sau đó không lâu cô gái này bừng tỉnh dậy, giật mình ngồi dậy và nhìn chằm chằm vào người đàn ông sàm sỡ trên xe khách. Dù đã kịp rút tay ra nhưng hành động sàm sỡ nơi công cộng của người đàn ông kia đã bị quay lại. Đoạn clip ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng, hầu hết bày tỏ phẫn nộ, bức xúc trước hành động sàm sỡ người khác của gã đàn ông kia. Từ trước mạng xã hội liên tiếp đăng tải nhiều vụ việc các cô gái, thậm chí là trẻ em bị quấy rối, sàm sỡ trên xe khách khiến dư luận vô cùng hoang mang, lo lắng. Vào khoảng năm 2019 bài đăng của nữ sinh bị sàm sỡ trên xe khách khiến nhiều người xôn xao bình luận. Trong thời gian di chuyển, nữ sinh này ngủ thiếp đi thì bị phụ xe có hành vi sàm sỡ, quấy rối tình dục. Trước đó cũng có vụ việc tương tự khi một cô gái kể về hành trình trên chuyến xe khách giường nằm với 2 lần giật mình tỉnh giấc trong đêm chỉ bởi "bàn tay hư" của gã phụ xe nằm ở giữa lối đi lại khiến nhiều người hoang mang. Sau hai lần phát hiện một bàn tay được cho là của lơ xe liên tục lần mò lên giường nằm của mình trên chuyến xe khách lúc nửa đêm, vị khách nữ này đã phải lặng lẽ xin đổi chỗ lên tầng 2 nằm cho an toàn. Ảnh: Tổng hợp

