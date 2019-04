Chuyện tình thăng trầm của "hot girl trà sữa" và tỷ phú TQ

Năm 2009, nhờ bức ảnh cầm cốc trà sữa trong lớp được chia sẻ trên mạng, Chương Trạch Thiên (26 tuổi, Trung Quốc) được nhiều người chú ý và gọi với cái tên " hot girl trà sữa" hay "em gái trà sữa". Sở hữu vẻ ngoài thanh tú, nữ sinh trường THPT chuyên ngữ Nam Kinh, tỉnh Giang Tô nhận được nhiều sự yêu mến, là hình mẫu bạn gái trong mơ của nhiều chàng trai. Không chỉ vậy, cô còn gây thiện cảm khi là tiểu thư con nhà giàu, cha là giám đốc điều hành một tập đoàn lớn ở Nam Kinh (Trung Quốc) nhưng có lối sống giản dị, thân thiện, cùng thành tích học tập đáng nể. Năm 2013, Trạch Thiên tới trường Barnard College (New York, Mỹ) học tập theo diện trao đổi. Tại đây, cô gặp doanh nhân Lưu Cường Đông (45 tuổi) - nhà sáng lập JD.com - trong một buổi giao lưu ở trường đại học. Hai người nhanh chóng dành cho nhau sự cảm mến và đi đến hẹn hò mặc khoảng cách tuổi tác. Năm 2014, những khoảnh khắc tình tứ của "hot girl trà sữa" bên nam doanh nhân được chia sẻ trên mạng, thu hút nhiều ý kiến trái chiều. Ngoài những bình luận ném đá cho rằng Trạch Thiên "hám của" mới yêu người hơn mình tới 19 tuổi, nhiều người dự đoán chuyện tình của cặp "đũa lệch" sẽ chẳng kéo dài được lâu, sớm "tan đàn xẻ nghé". Tuy nhiên, vào năm 2015 - một tháng sau khi Trạch Thiên tốt nghiệp đại học, đám cưới ngọt ngào, xa hoa của "hot girl trà sữa" và tỷ phú họ Lưu được tổ chức. Sau khi kết hôn, cô quyết định rời khỏi showbiz để lui về chăm sóc gia đình, hỗ trợ việc kinh doanh của chồng. 6 tháng sau, cặp vợ chồng chào đón con gái đầu lòng. Loạt khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình nhỏ được Trạch Thiên cập nhật trên trang cá nhân, khiến nhiều người ngưỡng mộ. Sau khi lấy chồng, Trạch Thiên cũng nghiễm nhiên trở thành nữ tỷ phú trẻ tuổi nhất Trung Quốc với cuộc sống sang chảnh, sung túc đáng mơ ước. Trong một sự kiện của tập đoàn Kinh Đông diễn ra vào ngày 28/2/2017, sau khi các thành viên trong ban lãnh đạo mời Lưu Cường Đông vào hội trường, ông vẫn đứng nguyên tại chỗ chờ vợ bước vào theo. Vị CEO còn dịu dàng kéo ghế cho vợ ngồi. Lúc ông xã phát biểu, Trạch Thiên cũng nhìn theo rất chăm chú, mỉm cười dịu dàng khiến cả hội trường ghen tỵ. "Vợ tôi là người đơn thuần, trong sáng và tôi lấy làm tiếc vì không thể bảo vệ cô ấy tốt hơn", vị tỷ phú từng chia sẻ với Sina trong một cuộc phỏng vấn. Nhìn những hình ảnh của Trạch Thiên và chồng, nhiều người tưởng "em gái trà sữa" ngày nào đã tìm thấy hạnh phúc viên mãn sau chuyện tình sóng gió. Tuy nhiên, ngày 31/8/2018, Lưu Cường Đông bất ngờ bị bắt giữ tại thành phố Minneapolis (Mỹ) vì cáo buộc tấn công tình dục một nữ sinh ĐH Minnesota song nhanh chóng được thả ra. Phía JD.com xác nhận ông bị bắt do "bị cáo buộc nhầm" trong chuyến công tác, được thả do cảnh sát địa phương không có bằng chứng cụ thể. Vụ bê bối khiến hình ảnh của tỷ phú 45 tuổi bị ảnh hưởng nặng nề. Chương Trạch Thiên khi đó cũng trở thành tâm điểm công kích của dân mạng Trung Quốc, bị nhiều người gọi là "chị gái matcha" (matcha có màu xanh lá, ám chỉ Trạch Thiên bị đội mũ xanh, tương đương với từ "cắm sừng"). Trước mọi ồn ào, cô gái 26 tuổi chọn cách im lặng và tập trung vào công việc. Đến 16/4 vừa qua, Lưu Cường Đông lại bị cáo buộc cưỡng bức cô Liu Jingyao - sinh viên ĐH Minnesota, Mỹ. Nạn nhân yêu cầu số tiền bồi thường thiệt hại hơn 50.000 USD. Một lần nữa, nữ tỷ phú trẻ nhất Trung Quốc lựa chọn im lặng trước bê bối của chồng. Hơn một năm yêu nhau, 4 năm làm vợ chồng và có một đứa con gái, quãng đường bên nhau của "hot girl trà sữa" Chương Trạch Thiên và chồng không phải là ngắn. Trên mạng xã hội, nhiều người chê trách vị tỷ phú có vợ đẹp con ngoan nhưng vẫn "hám của lạ" để rồi nhận trái đắng, đồng thời xót xa cho bà mẹ một con xinh đẹp. Theo nhiều nơi đưa tin, "cô gái trà sữa" sẽ ly hôn chồng đại gia vì bê bối tình dục lần này.

