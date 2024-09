Chuẩn bị đón bão Yagi, netizen bồi hồi nhớ trận lũ lịch sử 2008

Vào chiều ngày 6/9, trước thời điểm siêu bão Yagi đổ bộ, tại Hà Nội bắt đầu xuất hiện dông mạnh, sau đó mưa gió bao phủ toàn bộ các quận nội thành. Cơn giông bất ngờ kèm gió mạnh khiến nhiều cây cối đổ, gãy chắn ngang đường. Sau khi cơn giông đi qua, lượng xe cộ tăng cao và bắt đầu xuất hiện tình trạng ùn tắc giao thông. Đến 8h tối, nhiều tuyến đường ghi nhận vẫn có tình trạng tắc đường kéo dài. Trước đó, siêu bão Yagi đổ bộ tỉnh Hải Nam của Trung Quốc khoảng 16h20 ngày 6/9 theo giờ địa phương với sức gió lên tới 245km/h. Shanghai Daily dẫn các hình ảnh, video chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy khoảnh khắc các cabin trên vòng đu quay khổng lồ tại một khu du lịch bị gió hất tung. Mưa to, gió lớn kéo theo tình trạng mất điện diện rộng ở Hải Nam, quật đổ hàng loạt cây cối, gây hư hại nhà cửa. Những hình ảnh này khiến nhiều người nhớ lại hình ảnh về trận bão lũ lịch sử năm 2008. Đã 16 năm trôi qua, thế nhưng những hình ảnh này vẫn còn như in trong tâm trí của nhiều người. Hồ Gươm nước "tràn bờ đê", nước hồ "chan" nước lũ, không còn có thể phân biệt được bờ và hồ. Cách di chuyển để tránh phải lội nước trong những ngày lũ lịch sử, đó là leo bờ tường như thế này. Ô tô "bơi" trên đường Nguyễn Hữu Thọ, Hà Nội sáng 2.11.2008. Nhiều người bồi hồi: "Nhớ lại, nhiều nhà cửa ngay giữa lòng thành phố bị ngập, điều chưa từng xảy ra từ khi họ sống trong căn nhà đó. Do không ai nghĩ nhà mình sẽ bị ngập nên họ lúng túng trong sơ tán người và đồ đạc.", "thời đó còn chưa có làm việc online nên thiệt hại về kinh tế là vô cùng lớn". (Ảnh: Tổng hợp Internet)

