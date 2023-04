Chồng Xoài Non hé lộ cách yêu vợ, đổi biệt thự để chứa đồ

Xemesis được mệnh danh là streamer giàu nhất Việt Nam, có khối tài sản khổng lồ. Điều này đã được thể hiện rõ qua đám cưới bạc tỷ của cặp đôi vào cuối năm 2020. Sau đám cưới, Xoài Non và chồng đã về sống tại một căn biệt thự đắt đỏ ở Landmark 81. Thế nhưng, sau đó khoảng 2 năm, vào cuối năm 2022 vừa rồi, gia đình hot girl Xoài Non đã chuyển đến sinh sống tại một căn biệt thự, tọa lạc trên khu đất đắt đỏ tại TP.HCM. Căn biệt thự 3 tầng, sử dụng tông màu trắng nhã nhặn, thanh lịch đã thể hiện được đẳng cấp gia đình “hào môn” của vợ chồng Xemesis và Xoài Non. Xung quanh nhà của cặp đôi cùng đều là các căn villa, biệt thự nên an ninh cũng cực kỳ đảm bảo. Căn nhà được vợ chồng Xemesis chọn mua bao gồm 6 phòng ngủ, 7 phòng tắm, diện tích mỗi tầng rộng hơn 100m2. Bước vào bên trong căn nhà mới thấy được hết độ xa hoa của nó. Ngay sát cửa ra vào là nơi trưng bày các đồ trang trí. Tuy nhiên, vì bận rộn, chưa có thời gian nên Xemesis đã tạm sử dụng khu vực này để thay giày dép. Xemesis còn tinh tế thiết kế một chỗ ngồi để ai đến cũng có thể thay giày một cách thoải mái nhất. Đi tiếp vào bên trong là thấy ngay sự xuất hiện của chiếc bàn ăn bằng đá với khối lượng lên tới 100kg. Anh chàng streamer không tiết lộ mức giá mà chỉ nói “khá mắc tiền” nhưng chỉ nhìn qua nội thất cũng như bài trí, ai cũng ngầm hiểu rằng mỗi đồ vật trong căn nhà này đều vô cùng đắt đỏ. Phòng ngủ của Xemesis và Xoài Non cũng được thiết kế vô cùng rộng rãi, đủ không gian cho việc ngủ nghỉ và ngồi thư giãn. Xemesis còn thể hiện đẳng cấp yêu vợ của mình qua lý do chuyển nhà. Xemesis bộc bạch: “Lý do chính mà mình định đổi nhà, không phải tại nó rộng hay gì mà tại vợ mình muốn có một căn phòng đựng quần áo thật rộng rãi". Quả thật, tủ quần áo khổng lồ của Xoài Non dường như chiếm hơn 1/2 diện tích của tầng 2. Để có thể tạo ra không gian rộng rãi này Xemesis đã cho người dỡ bỏ các bức tường phân chia không gian. Ngoài ra, khu vực phòng ngủ master cũng được vợ chồng Xemesis trưng dụng cho việc để nữ trang, nước hoa của Xoài Non. Đối với một streamer thì không gian làm việc cũng vô cùng quan trọng. Xemesis đã đầu tư cho mình một phần diện tích trong căn nhà, setup theo phong cách hoàn toàn khác biệt. Chỉ cần nhìn dàn máy tính của Xemesis cũng thấy được độ khủng của nó.

