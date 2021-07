Chị gái nghiện mặc quần xuyên thấu gây xôn xao với bức ảnh mới

Vốn là người chẳng bận tâm đến lời bàn tán của dư luận nên thời gian qua, chị L.B.C đến từ TP Hồ Chí Minh gây chú ý khi liên tục khiến dân mạng nóng mắt bằng loạt ảnh người phụ nữ mặc quần xuyên thấu. Mới đây, người phụ nữ ăn mặc phản cảm này khoe trên trang cá nhân 2 bức ảnh diện áo xuyên thấu và tất nhiên bên trong chẳng cần có nội y che chắn. Ban đầu là áo ren màu đen sau đó là chiếc áo màu da nhưng tất cả những đồ mà chị L.B.C mặc đều là đồ xuyên thấu đỉnh điểm là màn thả rông vòng 1. Trước những góp ý của dân mạng, chị C. tỏ ra không mấy bận tâm. Trên trang cá nhân, người phụ nữ này tiếp tục show phong cách thời trang "mình thích thì mình hở thôi". Nhận về vô số gạch đá, trong một chia sẻ cách đây không lâu, chị C. từng khẳng định: "Cơ thể con người chỉ một bộ phận duy nhất được xem là nhạy cảm và cần phải che đậy chính là bộ phận sinh dục. Vì vậy, tôi chưa bao giờ sử dụng qua bất cứ thứ gì gọi là áo ngực, bởi tôi cho rằng ngực là bộ phận đáng được thể hiện tự do ở nơi công cộng... Khi những bức ảnh được chia sẻ rầm rộ, nhiều người chửi rủa, lăng mạ khiến cuộc sống gia đình tôi bị ảnh hưởng khá nhiều. Dù chỉ nhìn vào những bộ trang phục và không biết rõ con người tôi ra sao, công việc tôi thế nào nhưng rất nhiều người xúc phạm về nhân phẩm, đạo đức, thậm chí gắn cho tôi những nghề mà không xứng đáng gọi là nghề." chị L.B.C từng lên tiếng. Thậm chí, người phụ nữ trên còn cho biết chồng cô cũng hứng búa rìu dư luận khi bị xem là bù nhìn vì dung túng cho những sở thích bệnh hoạn. Tuy nhiên, chị L.B.C đưa ra ý kiến cá nhân rằng cô sai khi cơ thể không được đẹp, do bị tàn phá sau bản án hôn nhân và thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của một người mẹ. Chốt lại vấn đề của bản thân, chị L.B.C cũng cho biết thêm đó không phải là lý do khiến mình cần phải tự ti và cố gắng che giấu đi những khuyết điểm trên cơ thể" Còn với dân mạng, sau khi những bức ảnh chị L.B.C đăng tải, nhiều người tỏ ra phẫn lộ và đặt dấu hỏi cho cách nhìn nhận về bản thân và cái đẹp. Chưa dừng lại đó, nhiều người cũng yêu cầu chị L.C.B dừng ngay hành động phản cảm của mình bởi nó ảnh hưởng đến hình ảnh và thuần phong mỹ tục của người Việt. Mời độc giả xem video: Ngọc Trinh hở bạo tại LHP Cannes, bình thường hay phản cảm? - Nguồn: YAN News

