'CEO và shipper bình đẳng khi bước vào không gian công cộng'

Ken Hisada, CEO của một công ty công nghệ tại Việt Nam, đang gây tranh cãi dữ dội với bài chia sẻ trên Twitter có nội dung miệt thị shipper Việt bẩn thỉu, lui tới quán cà phê làm mất đi không gian riêng tư và cao cấp nơi đây.



Dù người này đã xóa bài đăng và cài đặt trang cá nhân về chế độ riêng tư, ảnh chụp ảnh màn hình này đã chia sẻ khắp mạng xã hội.

Ken Hisada đang nhận "gạch đá" từ cả dân mạng Nhật Bản lẫn Việt Nam. Nhiều người kêu gọi báo cáo tài khoản, thậm chí tẩy chay công ty của CEO này.

CEO và shipper đều bình đẳng

Nguyễn Phương Phương - quản trị viên của một diễn đàn kiến thức ở Việt Nam - cho rằng Starbucks hay bất cứ quán cà phê nào, cũng là không gian công cộng.

Bởi vậy, khi bước chân vào đó, CEO hay shipper đều là khách hàng và được đối xử bình đẳng.

"Thái độ khó chịu, muốn xua đuổi tài xế của vị CEO kia là không thể chấp nhận. Ông ta trả tiền cho món hàng để ngồi đó thì người tài xế cũng vậy. Tất cả khách hàng đều bình đẳng nếu họ cư xử đàng hoàng", Phương nói.

Thái độ miệt thị của CEO người Nhật với tài xế Việt khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Ảnh chụp màn hình.

Thùy Trang - chủ cửa hàng trà sữa ở Hà Nội - cũng đồng tình quan điểm ai cũng bình đẳng trong không gian công cộng.

Ngoại hình hay nghề nghiệp không thể trở thành lý do để phân sang - hèn, cấm đoán, xua đuổi cá nhân nào.

"Anh là CEO không có nghĩa là nhân cách anh cao hơn shipper", Nguyễn Thủy Ngân khẳng định.

Tại diễn đàn togetter.com, nhiều dân mạng Nhật cũng không đồng tình với quan điểm của Ken Hisada.

"Việc khinh thường, đánh giá người khác qua một bộ quần áo là một loại ác cảm ấu trĩ", tài khoản Uderi viết.

fukami_yukyuku cho biết mình đã báo bài đăng của Ken Hisada bởi nó thể hiện thái độ vô cảm, phân biệt đối xử một cách vô lý.

Trước đó, trong bài viết của mình, Ken Hisada nói rằng quán cà phê mình đang ngồi là "không gian riêng tư" và "thư giãn với xu hướng cao cấp".

Tuy nhiên, trong bài viết What's In A Space: How Starbucks Created Premium Experiences In-Store (tạm dịch: Có gì trong không gian này: Cách Starbucks tạo ra những trải nghiệm cao cấp trong cửa hàng) đăng trên tờ Retail in Asia, ông Scott Keller - Phó chủ tịch cấp cao kiêm nhà thiết kế và phát triển chuỗi cửa hàng Starbucks ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương - không mô tả như vậy.

Cụ thể, phóng viên hỏi: "Gần đây, ông tuyên bố các cửa hàng của mình là không gian công cộng. Điều này có bất kỳ tác động đặc biệt nào ở châu Á so với phần còn lại của thế giới?".

Ông Keller đã trả lời: "Chúng tôi luôn cam kết tạo ra không gian ấm áp để chào đón tất cả mọi người. Điều này luôn tồn tại, chưa bao giờ thay đổi".