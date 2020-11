CĐM bất ngờ với màn lột xác của chủ nhân bản hit "Túy Âm"

Cách đây 3 năm, " Túy Âm" trở thành bản hit khiến dân tình nghe nhạc trên MXH phải trao đảo. Cùng với đó, tác giải của bài hát là Xesi (tên thật Trần Hải Yến, SN 2000) cũng nhận được sự chú ý cực lớn của khán giả. Trong thời điểm bản hit "Túy Âm" liên tục phá đảo các BXH âm nhạc, Xesi mới 17 tuổi, là một cô nữ sinh học chuyên Hóa ở Thái Nguyên. Nhưng đúng là ai rồi cũng khác. 3 năm sau kể từ bản hit đình đám "Túy Âm", Xesi đã thay đổi rất nhiều, đặc biệt ở khoản nhan sắc và gu thời trang. Nếu như trước đây, Xesi sở hữu gương mặt tròn đầy đặn cùng phong cách giản dị, dễ thương thì hiện tại cô bạn ngày càng xinh đẹp, quyến rũ hơn. Thậm chí nếu nói Xesi đã có màn "lột xác" xịn sò cũng chẳng có gì sai bởi so sánh nhan sắc của cô nàng cách đây 3 năm hẳn nhiều người sẽ khó nhận ra. Bên cạnh đó, Xesi cũng chuyển style đa dạng hơn so với hồi còn đi học, khi thì cực ngầu nhưng đôi lúc lại vô cùng gợi cảm. Ngoài ra từ một cô nữ sinh bình thường, trang cá nhân của Xesi hiện cũng đã có đến hơn 100k lượt theo dõi. Xesi hồi mới nổi tiếng trên MXH và giờ là 2 hình ảnh hoàn toàn khác nhau. Trông Xesi bạn xinh đẹp, gợi cảm hơn hẳn so với 3 năm trước. Hiện tại, Xesi đã chuyển vào Tp.HCM sinh sống và làm việc để phát triển sự nghiệp. Cách đây không lâu Xesi cũng kết hợp với K-ICM cho ra đời MV mới có tên Tuý Hoạ. Mời quý độc giả xem video: AMEE hát giọng miền Nam, Ricky Star thả thính kiểu trai Bắc - Nguồn: Saostar

