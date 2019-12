Bùi Tiến Dũng bị dân mạng “ném đá sấp mặt” sau pha cản phá bóng sai lầm

Trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia diễn ra vào tối 1/12 kết thúc trong sự tiếc nuối của người hâm mộ bởi nếu không có sai lầm đến từ cá nhân Bùi Tiến Dũng thì các học trò của HLV Park Hang-seo hoàn toàn có thể giành chiến thắng 2-1. Sau khi phạm sai lầm, trên mạng xã hội, nhiều người không tiếc lời kể tội thủ thành Bùi Tiến Dũng, cho rằng việc đưa anh vào sân là quyết định thiếu chính xác của HLV Park Hang-seo bởi với một pha bóng đơn giản như vậy, tất cả các thủ môn đều có thể cản phá được, còn Dũng thì không. Khi trận đấu kết thúc, thủ môn thuộc biên chế CLB Hà Nội đã lên Facebook gửi lời cảm ơn tới đồng đội và người hâm mộ đồng thời nhận lỗi sai về mình. Anh cũng cho biết sẽ cố gắng hết sức vì lá cờ trên ngực áo. Phía dưới bài viết, nhiều Đức Chinh, Văn Hậu và nhiều người khác đã lên tiếng an ủi thủ môn quốc dân Bùi Tiến Dũng. Trong bóng đá không ai nói trước được điều gì và ai cũng phải mắc sai lầm. Ngay trên sóng truyền hình, BLV Quốc Khánh cũng không ngần ngại "troll" Bùi Tiến Dũng khi giả vờ nhấc điện thoại cho Văn Lâm và yêu cầu thủ môn số 1 của tuyển Việt Nam sang ngay Philippines để thế chỗ. Trên mạng xã hội cũng nảy ra nhiều tranh cãi trái chiều khi so sánh Đặng Văn Lâm và Bùi Tiến Dũng. Tất nhiên, ưu thế thuộc về Lâm Tây bởi không phải ngẫu nhiên anh được HLV Park Hang-seo tin tưởng và có những màn cứu thua ngoạn mục trong khi Tiến Dũng chỉ được tập trung ở U23 và "mòn mông" trên ghế dự bị cấp CLB. Thậm chí, nhiều người còn lôi việc Bùi Tiến Dũng là cầu thủ mà chăm chỉ đóng quảng cáo, đi show người mẫu để "ném đá". Tuy vậy, thủ thành của U22 Việt Nam vẫn nhận được sự ủng hộ của nhiều người. Bùi Tiến Dũng không đáng trách, chỉ tiếc rằng ở CLB anh ít được ra sân, mất đi cảm giác bóng. Hơn nữa trên sân cỏ, không ai nói trước được điều gì, Dũng cũng đã cố gắng hết sức để cản phá. Hy vọng ở các trận đấu tiếp theo, anh sẽ làm tốt hơn. Xem thêm clip: U22 Việt Nam vs U22 Indonesia - Highlights ( Hiệp 1) Bùi Tiến Dũng sai lầm tai hại - Nguồn: Youtube

