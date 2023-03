Bồ cũ Âu Hà My khoe bạn gái mới, nhan sắc "đỉnh của chóp"

Vào cuối tháng 12/2022, cơ trưởng Duy Alex gây chú ý khi đăng ảnh tay anh nắm tay bạn gái của mình cùng icon hình trái tim. Trong ảnh, anh và bạn gái xăm hình đôi có tên của cả hai lên tay. Qua bức ảnh có thể biết, bạn gái của Duy Alex tên là Nga. Mới đây, con trai của nghệ sĩ Hương Dung đã chính thức khoe ảnh bạn gái mới của mình kèm theo chia sẻ: "My love, my life" (Tạm dịch: Tình yêu của tôi, cuộc sống của tôi). Trong ảnh, có thể thấy, bạn gái của Duy Alex sở hữu nhan sắc xinh đẹp như hot girl. Đáng chú ý, dưới bình luận, Duy Alex cho biết anh và bạn gái sẽ chuẩn bị tổ chức đám cưới. Hà Duy (Duy Alex) từng là diễn viên nhí trong phim "Đội đặc nhiệm nhà C21" - con trai của nghệ sĩ Hương Dung. Tuy nhiên, khi lớn lên, Duy không theo nghiệp diễn mà lại rẽ ngang làm phi công cho Hãng bay Vietnam Airlines. Hiện tại, anh là cơ trưởng của hãng bay. Duy Alex từng hẹn hò với giảng viên hot girl Âu Hà My. Cả hai đã dự định kết hôn, thậm chí Duy Alex còn đưa Âu Hà My đi thử váy cưới. Tuy nhiên, năm 2018, Âu Hà My hủy hôn với Duy Alex. Sau đó, cô nàng kết hôn với diễn viên Trọng Hưng nhưng đã ly hôn. Cách đây chưa lâu, Trên trang cá nhân, nữ giảng viên hot girl Âu Hà My đã khoe loạt ảnh cực xinh và tự nhủ bản thân: "Tặng em một chút dịu dàng. Mong em sẽ mãi vững vàng bước chân". Ngoài ra, Âu Hà My cũng nhắc đến ai đó: "Có không giữ... mất đừng tìm em". Qua đây có thể thấy Hà My không còn quan tâm đến chuyện người cũ. Nữ giảng viên hot girl thời điểm hiện tại, chỉ muốn tập trung cho sự nghiệp và chăm sóc mẹ mà thôi.

