Biến thành "gấu trúc", Trúc Anh "Mắt Biếc" không thể bị dìm hàng

Thời gian gần đây, Trúc Anh "Mắt Biếc" có những màn lột xác với hình ảnh táo bạo và đầy cá tính thu hút sự chú ý của CĐM. Trong dự án phim mới, cùng với những tên tuổi lớn như Salim, Samuel An hay nữ ca sĩ kẹo ngọt Amee, hot girl Trúc Anh lại một lần nữa khiến nhiều người chú ý tới mình khi xuất hiện trong hình ảnh đầy quyến rũ và mạnh bạo. Trong hình ảnh hậu trường mới nhất được Trúc Anh chia sẻ trên story trang cá nhân, khán giả không khỏi “giật mình” với đôi mắt chứa đầy vết thâm quầng và bí ẩn khác lạ. Không ngoa khi nói đôi mắt trong veo nhưng đượm buồn chính là “thương hiệu” làm nên Hà Lan và cũng là cái danh gắn liền với Trúc Anh sau thành công vang dội của phim điện ảnh Mắt Biếc. Đến khi tham gia dự án phim lần này, Trúc Anh hoàn toàn gỡ bỏ mác “mắt biếc” ở phần tạo hình. Trúc Anh xuất hiện với vẻ ngoài huyền bí, đôi mắt vẫn là điểm nhấn hút người trên gương mặt xinh đẹp. Nhưng mắt nàng thơ năm nào của Mắt Biếc không còn vẻ trong sáng mơ màng mà lại lộ rõ sự bí ẩn, táo bạo và cá tính đến bất ngờ. Trúc Anh sinh năm 1998, đang là sinh viên trường đại học Greenwich – ngôi trường của rich kid Việt Nam. Trúc Anh được đạo diễn Victor Vũ lựa chọn từ hơn 1400 ứng viên tham dự để vào nữ chính của “Mắt Biếc”. Trúc Anh có vẻ đẹp ngây thơ, gương mặt thanh tú, đường nét ngọt ngào và đôi mắt mộng mơ, to và sáng đúng chuẩn “Mắt Biếc”. Trên trang cá nhân có hơn 150.000 người theo dõi, Trúc Anh thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trong sáng. “Nàng thơ” của Mắt Biếc thường ngày chuộng phong cách nữ tính, dịu dàng và ít khi trang điểm đậm. Mời quý độc giả xem thêm clip: Trúc Anh bị tai nạn ngã xe ở hậu trường Mắt biếc do bất cẩn của Trần Nghĩa - Nguồn: Facebook.

