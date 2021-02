Bị bó bột, người phụ nữ U50 lên concept “ton sur ton” độc lạ

Mới đây trong một hội nhóm các thành viên đặc biệt chú ý đến bài đăng của một người phụ nữ nay đã 42 tuổi. Theo như chia sẻ chị cho biết, trong một lần làm bếp, chị đã gặp tai nạn đứt gân duỗi ngón chân cái, phải can thiệp bằng biện pháp mổ rồi bó bột ba tuần. Ảnh: Chụp màn hình Dù phải chịu nhiều cơn đau cũng như bó bột một khoảng thời gian khá dài nhưng người phụ nữ 42 tuổi này vẫn vô cùng lạc quan, vui vẻ gây chú ý với cư dân mạng. Thay vì suy nghĩ tiêu cực hay than thở, chị đã quyết định để bàn chân bó bột của mình có màu cùng với màu quần áo hàng ngày và chia sẻ lên mạng xã hội. Vừa đăng tải chưa được bao lâu, bức ảnh "ton sur ton" của chị đã thu hút được hàng chục ngàn lượt like và bình luận. Mọi người đều tỏ ra ngạc nhiên và thích thú trước cách mà chị đối diện với bàn chân bó bột này. Khi mặc chiếc váy màu xanh chị cũng sử dụng mảnh vải bó bột cùng màu tạo nên phong cách thời trang độc đáo. Thậm chí, chị gái U50 này còn tạo dáng vô cùng nhí nhảnh như chưa hề trải qua cuộc phẫu thuật nào. Bộ ảnh bó bột "tông xoẹt tông" của chị vẫn đang tiếp tục khiến cư dân mạng thích thú. Dù là ở nhà hay ra ngoài chị cũng vẫn tươi vui và đầu tư mảnh vải bó bột cùng màu trang phục nhất có thể. Bộ ảnh là kỷ niệm để đời của người phụ nữ 42 tuổi này, đặc biệt tinh thần của chị là điều mà nhiều người muốn học hỏi. Concept đồng màu vàng từ chiếc váy, vải bó bột cho đến chiếc xe đồ chơi của con. Với phong cách tươi trẻ và yêu đời này, ít người tin rằng cô đã ngoài 40 tuổi. Khi đi làm chị cũng trưng diện tông đen cho cùng màu. Ảnh: Minh Zoe Mời độc giả xem video: Những nhân vật truyền cảm hứng của châu Á - Nguồn: VTV24

