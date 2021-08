Bán nội dung 18+, “hot girl ngực khủng” Hải Dương phản ứng gắt

Mới đây, "hot girl ngực khủng" - Võ Thị Thu Trang đã khiến nhiều netizen bàn tán khi công khai kinh doanh nội dung 18+ bản thân lên MXH. Hành động này của "hot girl ngực khủng" Hải Dương nhiều người không khỏi ngạc nhiên. Thậm chí, netizen còn phát hiện trên phần thông tin giới thiệu của cô gái này còn có thêm một công việc mới đó là kinh doanh... nội dung 18+Võ Thị Thu Trang đã công khai đường link dẫn về website O.F, đây là nền tảng hỗ trợ những người sáng tạo nội dung kinh doanh những content 18+. Vào hồi tháng 6/2021 ở loạt trận đấu nằm trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 diễn ra tại Dubai, gái xinh "ngực khủng" từng tuyên bố gây sốc cô sẽ mặc bikini chụp ảnh nếu đội tuyển Việt Nam thắng. Đồng thời cô đăng ảnh lấp ló và nói netizen muốn xem full thì phải đăng ký kênh O.F 18+ của mình. Trước những hành động của Thu Trang, đa phần cư dân mạng đều để lại những ý kiến chỉ trích nặng nề. Bản thân cô gái Hải Dương sau đó đã lên tiếng cực "gắt", cô cho rằng: "Mình không bán thân, mình kiếm tiền với những bức ảnh sexy, mình không bán nude ". Bên cạnh đó, Võ Thị Thu Trang cũng sẵn sàng "đốp chát" lại những người muốn xem full mà lại đòi free, không chịu đăng ký kênh O.F của mình rằng: "Muốn xem full mà lại không muốn bỏ tiền thì thôi em gửi cho anh cái nịt xem tạm". Được biết, người dùng muốn theo dõi O.F của Thu Trang thì phải trả phí 15$ (khoảng 342k VNĐ), nếu mua trọn gói 1 năm thì sẽ có giá 90$ (khoảng hơn 2 triệu VNĐ). Phần lớn cư dân mạng cho rằng cô nàng gốc Hải Dương này có dấu hiệu buông thả và kiếm tiền bất chấp. Cô gái này từng phát ngôn trên trang cá nhân của mình rằng netizen quá "độc ác", trong khi cô chủ muốn làm việc này để kiếm thêm thu nhập. Trước đó, khi còn ở Việt Nam, Thu Trang từng gây nhiều lần khiến netizen phải chán nản khi khoe thân phản cảm bằng những bức ảnh trên trang cá nhân. Mỗi hình ảnh khoe vòng 1 vô cùng phản cảm của Võ Thị Thu Trang đã tạo nên làn sóng chỉ trích của netizen. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Không những xinh đẹp, 3 hot girl này còn cực "mát tay" kinh doanh - Nguồn: YAN News

