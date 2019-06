Ba nhóm bạn thân chứng minh: Con gái xinh, giỏi thường chơi với nhau

Bộ ba Quỳnh Anh Shyn, Chi Pu và Sun HT là nhóm hot girl đình đám Hà thành đã thân với nhau được 8 năm. Thời điểm mới nổi tiếng, họ được chú ý nhờ ngoại hình nổi bật, gu thời trang dẫn đầu xu hướng, thường xuyên xuất hiện trên các tạp chí dành cho tuổi teen. Hiện tại, cả 3 đều đã có thành công nhất định ở lĩnh vực đang theo đuổi. Chi Pu là mẫu ảnh, diễn viên đang lấn sân sang con đường ca hát. Quỳnh Anh Shyn thuộc số ít hot girl Việt cán mốc 2 triệu người theo dõi trên trang cá nhân, còn Sun HT âm thầm kinh doanh nhưng vẫn khiến dân mạng quan tâm nhờ chuyện tình đẹp với vlogger Phở Đặc Biệt. 3 cô nàng thường xuyên đi du lịch cùng nhau và "đốt mắt" fan bởi loạt ảnh đẹp trên trang cá nhân. Ngọc Thảo - Tóc Tiên - Huyền Mít - Hạt Mít - MLee là nhóm bạn thân đình đám Sài thành hội tụ đủ từ ca sĩ, diễn viên, hot girl, vợ của rapper. Quen nhau từ 2017 nhưng mãi khoảng thời gian gần đây, họ mới thường xuyên khoe ảnh đi ăn, đi chơi chung. Chia sẻ với Zing.vn, Hạt Mít cho biết: "Tụi mình chơi với nhau vì đều 'lầy', yêu thời trang chứ không phải cố làm cho nhau thêm nổi tiếng". Trong các buổi tụ tập, 5 cô nàng luôn chú ý hẹn nhau mặc đồ sao cho hợp gu khiến dân mạng thích thú. Nhiều người còn vui đùa rằng trái đất thật tròn, người đẹp, giỏi cuối cùng lại là bạn thân của nhau. An Japan - cô nàng nổi tiếng từ cấp 3 là thành viên của "bộ ba sát thủ" cũng có nhóm bạn thân đáng mơ ước gồm Lê Vi, Ly Phan, Quỳnh Anh Nguyễn, Minh Anh. Ngoài công việc mẫu ảnh, An Japan là MC tự do và mới lấn sân sang diễn xuất. Lê Vi, Ly Phan hay Quỳnh Anh Nguyễn là mẫu ảnh nhưng chọn cuộc sống kín tiếng hơn. Cả nhóm cùng với "nửa kia" thường xuyên đi du lịch cùng nhau và khoe ảnh với loạt biểu cảm ngộ nghĩnh.

