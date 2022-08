Âu Hà My phản ứng khi Shark Bình vạch rõ ranh giới với vợ

Thông tin Shark Bình hẹn hò với nữ diễn viên Phương Oanh vẫn đang là tâm điểm dư luận thời điểm này. Mới nhất vị Shark Tank 8x tung ra loạt bằng chứng khẳng định đã ký đơn đồng thuận ly hôn với vợ là chị Đào Lan Hương cũng gây chú ý không kém. Về phía chị Đào Lan Hương, sau tuyên bố chưa ly hôn chồng, bài đăng mới nhất của nữ doanh nhân liên quan đến việc vẫn nặng lòng với chồng cũ và thương 2 con nhỏ khiến netizen đồng cảm. Ở phần bình luận bài đăng này, nổi bật nhất phải kể đến dòng bình luận đến từ Shark Bình: "Các thông tin Hương đưa ra là chưa chính xác và có thể gây nhầm lẫn, nên mình sẽ có đính chính về mối quan hệ 2 bên nhé". Ngay khi đọc được lời phản hồi này, nữ giảng viên Âu Hà My cũng có ý kiến gây chú ý, cụ thể cô viết: "Người đàn ông có tài có đức nhất là người đàn ông tử tế với vợ mình", bình luận này đã thu về gần 1.000 lượt cảm xúc. Đọc xong dòng bình luận của cô giáo Âu Hà My không ít người bất giác nhớ đến vụ ly hôn với chồng cũ của cô từng gây xôn xao MXH. Có lẽ vì là người từng trải nên Âu Hà My đã có suy nghĩ như vậy. Khi đó, cô giáo 9x được mệnh danh là cô giáo hot girl khi ngoại hình xinh đẹp, sống sang chảnh. Tên tuổi của nữ cô gây chú ý nhiều hơn khi kết hôn với nam đạo diễn/cựu hot boy trường ĐH Sân khấu Điện ảnh Nguyễn Trọng Hưng. Khoảng thời gian 11 tháng bên nhau, cả 2 liên tục khoe cuộc sống hạnh phúc đáng ngưỡng mộ. Nhưng đến tháng 10/2020, Âu Hà My bất ngờ tung loạt bằng chứng tố chồng ngoại tình. Cuộc ly hôn của họ sau đó liên tục chiếm sóng mạng xã hội khi đôi trẻ liên tục có màn đấu tố qua lại. Sau cuộc ly hôn đình đám đó hiện tại Âu Hà My đang có cuộc sống vui vẻ, đi ăn, tụ tập bạn bè. Nhan sắc của cô cũng được cư dân mạng đánh giá là ngày càng thăng hạng. Ảnh: Tổng hợp

