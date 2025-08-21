Hà Nội

Tin 24/7

Công an TP HCM bắt giám đốc Công ty Phương Đông Building

Giám đốc Công ty Phương Đông Building vừa bị Công an TP HCM bắt giam do chỉ đạo cấp dưới thực hiện hành vi trái pháp luật.

Theo Phạm Dũng/Người lao động

Ngày 20-8, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP HCM cho biết đã bắt ông Nguyễn Hoàng Hoài Nguyên, Giám đốc Công ty Phương Đông Building, cùng Trần Quốc Tuấn, nhân viên công ty, về hành vi “Gây ô nhiễm môi trường”.

nguyenhoainguyen-1.png
Nguyễn Hoàng Hoài Nguyên (trái) và Trần Quốc Tuấn.

Trước đó, sáng 15-8, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện xe chở rác do Công ty Phương Đông Building thuê vận chuyển, đổ chất thải trực tiếp xuống một khu đất ở xã Long Hải.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng ghi nhận diện tích khoảng 4.800m² đã bị đổ và tập kết lượng lớn rác thải từ trước, có dấu hiệu rỉ nước, bốc mùi hôi thối, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường xung quanh.

onmt-1.png
onmt-2.png
Hiện trường vụ án

Tại cơ quan công an, ông Nguyên khai nhận: Công ty Phương Đông Building có trụ sở tại xã Long Hải được giao thu gom rác tại xã Tam An (huyện Long Đất cũ, nay là Long Điền, TP HCM) và vận chuyển đến khu xử lý tại Phú Mỹ.

Tuy nhiên, từ tháng 4-2025, Nguyên đã chỉ đạo Tuấn sau khi thu gom rác thì chở về đổ trái phép tại thửa đất số 308, xã Long Hải. Sau đó, công ty thuê xe vận chuyển rác đi nơi khác xử lý.

onmt-3.png
Cơ quan chức năng thu thập tài liệu, chứng cứ

Hành vi này từng bị UBND huyện Long Đất (cũ) phát hiện, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 65 triệu đồng và buộc khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, công ty vẫn tiếp tục tái phạm.

Các cơ quan chức năng xác định số chất thải là chất thải rắn sinh hoạt, với khối lượng trên 600 tấn, diện tích đổ thải khoảng 2.000m².

Công an TP HCM khuyến cáo các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tuyệt đối tuân thủ quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, đặc biệt trong việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải.

Người dân khi phát hiện các hành vi đổ trộm rác thải, xả thải trái phép gây ô nhiễm môi trường cần kịp thời báo tin cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan công an gần nhất để phối hợp xử lý.

Bạn đọc

TP HCM: Vượt 4 đối thủ - PN Bà Rịa trúng gói cải tạo đường Hoàng Sâm

Ban QLDA Đầu tư Xây dựng Khu vực Phú Mỹ đã công bố kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp số 06, sửa chữa đường Hoàng Sâm, khu phố Phước Sơn, TP Phú Mỹ cũ.

Theo đó, ngày 14/8/2025, ông Võ Văn Trung – Giám đốc Ban QLDA Đầu tư Xây dựng Khu vực Phú Mỹ (thuộc Ban QLDA Giao thông Khu vực và Chuyên ngành Nông nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) ký Quyết định số 26/QĐ-DA, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp (gói số 06) Dự án Sửa chữa, cải tạo đường Hoàng Sâm, khu phố Phước Sơn, TP Phú Mỹ cũ. Công ty TNHH PN Bà Rịa được chọn trúng thầu, với giá 5,948 tỷ đồng. So với giá dự toán 7,441 tỷ đồng, gói thầu này tiết kiệm tới 1,493 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ hơn 20% – mức khá cao trong hoạt động đấu thầu xây dựng cơ bản.

qdinh-26.png
Một phần Quyết định số 26/QĐ-DA. Nguồn MSC.
Xem chi tiết

Bạn đọc

TP HCM: Gói cải tạo mạng lưới cấp nước đường số 17 về tay Công ty Đức Lộc

Gói thầu cải tạo hệ thống cấp nước tại quận 7 cũ, có 3 nhà thầu cạnh tranh, trong đó, Công ty Đức Lộc đã xuất sắc trúng gói thầu, với giá hơn 2,8 tỷ đồng.

Vượt 2 đối thủ, trúng thầu

Theo đó, ngày 15/5/2025, Công ty CP Cấp nước Nhà Bè ban hành Quyết định số 166/QĐ-CNNB phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án cải tạo mạng lưới cấp nước (MLCN) tại các hẻm 21, 30, 52, 98, 116, 130 đường số 17, phường Tân Thuận Tây, Quận 7, với tổng mức đầu tư 3,504 tỷ đồng.

Xem chi tiết

Bạn đọc

Tây Ninh: Công ty Hoàng Anh My – 1 ngày trúng 2 gói thầu ở Trảng Bàng

Ban QLDA Khu vực 3 vừa trao 2 gói thầu hơn 3,8 tỷ đồng cho Công ty TNHH Hoàng Anh My. Đáng chú ý, cả 2 gói nhà thầu đều “một mình một ngựa” tham dự, trúng thầu.

Theo đó, ngày 30/7/2025, Ban QLDA Đầu tư Xây dựng Khu vực 3, tỉnh Tây Ninh ban hành 2 Quyết định trúng 2 gói thầu thuộc dự án mở rộng đường vào Trường THCS Lộc Hưng và gói xây dựng công trình thuộc dự án đường Hoàng Diệu cho đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Hoàng Anh My, với tổng giá trị hơn 3,8 tỷ đồng. Đáng chú ý, cả 2 gói thầu chỉ một mình Hoàng Anh My tham dự, trúng thầu và tiết kiệm được 51 triệu đồng.

Gói thầu thứ nhất: Mở rộng đường vào Trường THCS Lộc Hưng

Xem chi tiết

