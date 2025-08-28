Công an Lâm Đồng tìm bị hại trong vụ lừa đảo thuê xe tự lái gần 5 tỉ đồng

Đối tượng Đặng Chí Tâm tại cơ quan Cảnh sát điều tra

Theo điều tra, từ tháng 9/2024, Tâm thường xuyên tham gia các hội nhóm trên mạng xã hội để tìm thuê ô tô tự lái. Sau đó, đối tượng làm giả hồ sơ, mang xe đi cầm cố hoặc bán, chiếm đoạt số tiền gần 5 tỉ đồng. Hành vi này diễn ra tại nhiều địa phương, trong đó có TP.HCM, Bình Dương, Đắk Nông (nay thuộc tỉnh Lâm Đồng).

Hiện vụ án do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng thụ lý. Để phục vụ công tác điều tra, cơ quan công an đề nghị những ai là bị hại liên quan đến vụ án trên liên hệ trực tiếp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng (địa chỉ: số 4 Trần Bình Trọng, phường Cam Ly-Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng), gặp điều tra viên Nguyễn Văn Hải, số điện thoại 0943.616.376 để được giải quyết.