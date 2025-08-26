Ngày 25/8, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã phối hợp với các lực lượng chức năng để giải cứu thành công anh V.H.P (18 tuổi, ngụ ấp Phương Mai, xã Phú Lâm, tỉnh Đồng Nai), nạn nhân của một vụ lừa đảo "bắt cóc online".

Công an Đồng Nai giải cứu nam thanh niên 18 tuổi bị 'bắt cóc online'

Công an tỉnh Đồng Nai khuyến cáo người dân cần hết sức bình tĩnh khi nhận được các thông tin bất thường về người thân bị "bắt cóc". Tuyệt đối không chuyển tiền theo yêu cầu của kẻ lừa đảo và phải liên hệ ngay với cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ. Mọi người có thể thông báo qua đường dây nóng trực ban của Phòng Cảnh sát hình sự tỉnh Đồng Nai theo số 0693.480.182.