Công an Đồng Nai giải cứu nam thanh niên 18 tuổi bị 'bắt cóc online'

Cuộc gọi thông báo 'đơn hàng lạ' đã trở thành cái bẫy tinh vi. Công an Đồng Nai vừa giải cứu nam thanh niên 18 tuổi khỏi thủ đoạn lừa đảo 'bắt cóc online'.

Huyền Hương

Ngày 25/8, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã phối hợp với các lực lượng chức năng để giải cứu thành công anh V.H.P (18 tuổi, ngụ ấp Phương Mai, xã Phú Lâm, tỉnh Đồng Nai), nạn nhân của một vụ lừa đảo "bắt cóc online".

Công an Đồng Nai giải cứu nam thanh niên 18 tuổi bị 'bắt cóc online'

Công an tỉnh Đồng Nai khuyến cáo người dân cần hết sức bình tĩnh khi nhận được các thông tin bất thường về người thân bị "bắt cóc". Tuyệt đối không chuyển tiền theo yêu cầu của kẻ lừa đảo và phải liên hệ ngay với cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ. Mọi người có thể thông báo qua đường dây nóng trực ban của Phòng Cảnh sát hình sự tỉnh Đồng Nai theo số 0693.480.182.

Video

Giá vàng SJC, vàng nhẫn lập kỷ lục mới sáng 26/8

Giá vàng trong nước sáng nay tăng vọt, vàng miếng SJC đạt kỷ lục 127,7 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn cũng lập đỉnh mới, với mức tăng 400.000 đồng.

Cập nhật giá vàng sáng 26/8

Việc cả vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt lập đỉnh mới cho thấy sức nóng của thị trường vàng trong nước. Tuy nhiên, sự biến động mạnh và việc nới rộng chênh lệch mua và bán cũng tiềm ẩn rủi ro cho nhà đầu tư. Nhà đầu tư nên theo dõi sát sao diễn biến của giá vàng thế giới và cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định giao dịch.

Video

Thủ Đức: Tài xế ô tô tử vong sau vụ tai nạn, nghi do đột quỵ

Chiếc ô tô bán tải bất ngờ mất lái, tông gãy cột điện và va chạm với một người đi xe máy. Vụ tai nạn khiến tài xế ô tô tử vong, người đi xe máy bị thương nặng

Vụ tai nạn tại Thủ Đức nghi tài xế do đột quỵ

Hiện tại, Công an phường Thủ Đức và Công an TP HCM đã phong tỏa hiện trường, phối hợp với các đơn vị liên quan để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Video

Lừa đảo bùa ngải online: Cảnh giác trước lời rao giảng

Công an Cần Thơ đã khởi tố 2 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Một người livestream, người còn lại đóng giả "thầy bùa" để thực hiện các nghi thức mê tín.

Lừa đảo bùa ngải online

Cơ quan chức năng vừa khởi tố hai đối tượng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thông qua việc livestream bán “bùa ngải” trên mạng xã hội. Vụ việc một lần nữa cảnh báo về hiện tượng lừa đảo tinh vi, lợi dụng niềm tin tâm linh của nhiều người để trục lợi.

