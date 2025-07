Công an Đồng Nai bắt nhanh hung thủ giết người, cướp tài sản

Sau hơn 6 giờ sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự PC02 Công an tỉnh Đồng Nai đã truy bắt được đối tượng giết tài xế xe ôm, cướp tài sản.

Chiều ngày 11/7, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã bắt giữ Hoàng Thành Công (20 tuổi) quê xã Ia Lâu, tỉnh Gia Lai. Công là hung thủ đã ra tay sát hại ông tài xế xe ôm công nghệ tại KCN Lộc An- Bình Sơn (xã Long Thành) để cướp xe máy cùng một ví da đựng giấy tờ tùy thân và cà vẹt xe máy rồi bỏ trốn.

Hoàng Thành Công tại Cơ quan điều tra (ảnh: CADN)

Trước đó, người đi đường phát hiện một nạn nhân đã tử vong trong KCN Lộc An – Bình Sơn. Tại hiện trường nạn nhân nằm úp, bên cạnh là nón bảo hiểm nên báo cho cơ quan công an. Nhận tin báo, Công an tỉnh Đồng Nai đã tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, xác minh thông tin nạn nhân và điều tra nguyên nhân tử vong.

Trong quá trình khám nghiệm, công an phát hiện một vết cắt sâu trên cổ nạn nhân nên xác định đây là vụ án giết người cướp tài sản. Nạn nhân được xác định là ông ông Ph.L.H. (55 tuổi) quê tỉnh Tiền Giang, làm nghề chạy xe ôm.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định Hoàng Thành Công, một đối tượng nghiện ma túy và sống lang thang là hung thủ đã ra tay với nạn nhân nên tiến hành truy bắt.

Hình ảnh đối tượng bị camera an ninh ghi lại

Sau hơn 6 giờ tiếp nhận tin báo, các trinh sát của Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an xã Long Thành, xã Xuân Đường bắt giữ thành công đối tượng khi hắn đang lẩn trốn tại Xuân Đường.

Tại cơ quan công an, Hoàng Thành Công đã khai nhận: Sau khi sát hại nạn nhân, hắn cướp xe máy và đem bán được 4 triệu đồng và đã trả nợ tiền thua game. Hiện vụ án đang được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra, làm rõ.