Công an Đắk Lắk truy tìm tài xế xe ô tô rời hiện trường sau tai nạn

Lực lượng chức năng Đắk Lắk đang truy tìm ô tô bán tải nghi tông học sinh lớp 11 nguy kịch rồi rời hiện trường.

Thiên Vũ

Ngày 10-10, lãnh đạo UBND xã Quảng Phú (huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) cho biết lực lượng chức năng đang truy xuất camera an ninh để xác định ô tô bán tải nghi liên quan vụ tai nạn khiến một học sinh bị thương nặng rồi rời khỏi hiện trường.

1-3531.jpg
Thời điểm người dân phát hiện em T gặp tai nạn

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 7/10, em T.V.T (học sinh lớp 11, Trường THPT Cư M’gar) trên đường đi học về. Khi đến khu vực ngã tư Lý Tự Trọng và Lê Hữu Trác (xã Quảng Phú), T được cho là bị va chạm với một ô tô bán tải và ngã xuống đường bất tỉnh.

Chiếc xe liên quan đã rời khỏi hiện trường. Do đoạn đường không có camera và trời mưa lớn nên công tác truy tìm gặp nhiều khó khăn.

Người dân phát hiện vụ việc đã đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế Cư M’gar, sau đó được chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) trong tình trạng hôn mê sâu, tiên lượng nặng.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, xác minh danh tính tài xế và phương tiện liên quan để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

