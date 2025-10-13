Con trai "Madame Nga" muốn bán 5 triệu cổ phiếu SSB của SeABank

Ông Lê Tuấn Anh đăng ký bán 5 triệu cổ phiếu SSB, ước tính thu về gần 100 tỷ đồng nếu giao dịch thành công.

Một giao dịch cổ phiếu đáng chú ý vừa được công bố tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HoSE: SSB). Cụ thể, ông Lê Tuấn Anh – con trai bà Nguyễn Thị Nga (Madame Nga) - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Quản trị – đã đăng ký bán 5 triệu cổ phiếu SSB nhằm mục đích cơ cấu tài chính cá nhân. Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 15/10 đến 12/11 theo phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận.

Hiện ông Tuấn Anh đang sở hữu hơn 41,42 triệu cổ phiếu SSB, tương đương 1,45% vốn điều lệ của SeABank. Nếu hoàn tất toàn bộ giao dịch, tỷ lệ sở hữu của ông sẽ giảm xuống còn khoảng 36,42 triệu cổ phiếu, tương ứng 1,28% vốn.

Trên thị trường, cổ phiếu SSB chốt phiên ngày 10/10 tại mức 19.450 đồng/cổ phiếu, tăng khoảng 16% so với đầu năm. Ước tính theo thị giá này, ông Tuấn Anh có thể thu về khoảng 97 tỷ đồng nếu bán hết số cổ phần đã đăng ký.

Đây không phải là lần đầu tiên ông Tuấn Anh thực hiện giao dịch cổ phiếu SSB. Trước đó, vào cuối tháng 8, ông từng bán ra 3 triệu cổ phiếu theo phương thức thỏa thuận. Đáng chú ý, bà Nguyễn Thị Nga – mẹ ông Tuấn Anh – đã mua vào đúng số lượng cổ phiếu tương ứng, qua đó nâng sở hữu từ 117,1 triệu lên hơn 120,1 triệu cổ phiếu SSB, tương đương 4,22% vốn điều lệ.

Ngoài ra, bà Lê Thu Thủy – em gái ông Tuấn Anh, hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị SeABank – đang nắm giữ hơn 65,6 triệu cổ phiếu, tương ứng khoảng 2,3% vốn ngân hàng.

Ảnh minh hoạ

Tính đến ngày 30/6/2025, tổng tài sản hợp nhất của SeABank đạt 379.087 tỷ đồng, tăng 16,4% so với cuối năm 2024. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 220.571 tỷ đồng, tăng 5,4%. Huy động từ tiền gửi khách hàng và phát hành giấy tờ có giá đạt gần 199.000 tỷ đồng, trong đó tiền gửi của khách hàng đạt khoảng 166.648 tỷ đồng, giảm nhẹ 1% so với đầu năm.

Vốn chủ sở hữu tính đến giữa năm đạt 39.561 tỷ đồng, tăng hơn 13%. Lợi nhuận trước thuế lũy kế 6 tháng đạt 5.856 tỷ đồng, tăng 80,8% so với cùng kỳ năm trước, tương đương khoảng 91% kế hoạch năm (6.458 tỷ đồng).

Trong quý 2, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 1.506 tỷ đồng, giảm 13,1% so với cùng kỳ năm 2024.

Về chất lượng tài sản, nợ xấu nhóm 3 đến nhóm 5 tại cuối quý 2 ghi nhận mức tăng 8,9% lên 4.311 tỷ đồng, kéo tỷ lệ nợ xấu từ 1,89% cuối năm 2024 lên 1,95%.