Côn Đảo đặt mục tiêu thành “thiên đường du lịch quốc tế” vào năm 2030

Đại hội có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM cùng lãnh đạo TP HCM và nguyên lãnh đạo Đặc khu Côn Đảo qua các thời kỳ và 109 đại biểu chính thức, đại diện cho 697 đảng viên của Đặc khu Côn Đảo.

Đại hội Đại biểu lần thứ I Đặc khu Côn Đảo, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Bích Ngọc

Với chủ đề “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát triển kinh tế bền vững gắn với du lịch văn hóa, lịch sử, sinh thái biển tầm cỡ quốc tế”, Đại hội xác định mục tiêu đưa Côn Đảo trở thành khu du lịch đẳng cấp khu vực và thế giới vào năm 2030.

Báo cáo chính trị cho thấy, dù chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19 và nguồn lực hạn chế, nhiệm kỳ 2020 – 2025 Côn Đảo vẫn đạt và vượt hầu hết chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Hạ tầng then chốt liên tiếp được triển khai như cáp ngầm 110kV từ đất liền, mở rộng cảng Bến Đầm, nâng cấp sân bay Cỏ Ống. Du lịch khởi sắc, đa dạng sản phẩm từ văn hóa – lịch sử, tâm linh đến sinh thái biển; được công nhận là Khu du lịch quốc gia.

Tuy nhiên, Côn Đảo vẫn đối mặt với hạn chế về hạ tầng điện – nước, giao thông; thu hút nhà đầu tư chiến lược còn khó; xử lý rác thải tồn đọng và cải cách hành chính chưa đạt kỳ vọng.

Nhiệm kỳ 2025 – 2030, Côn Đảo sẽ tập trung ba khâu đột phá: Hoàn thiện hạ tầng xử lý nước thải, rác thải; phát triển giao thông xanh; Phát triển du lịch sinh thái – nghỉ dưỡng cao cấp, đẳng cấp quốc tế; Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, xây dựng “đảo thông minh”.

Các chỉ tiêu trọng tâm: GRDP tăng bình quân 8,4%/năm; thu nhập bình quân đầu người tăng gần 30% so với 2025; 100% dân số dùng nước sạch; 100% rác thải được xử lý; tất cả trường học đạt chuẩn quốc gia; không còn hộ nghèo.

Đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM phát biểu tại đại hội. Ảnh: Bích Ngọc

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh: “Côn Đảo cần giữ gìn bản sắc, phát triển hiện đại nhưng hài hòa với bảo tồn di sản, trở thành đảo xanh – thông minh – đáng sống”. Đồng thời, ông đề nghị tập trung thu hút nhà đầu tư quốc tế, mở rộng sân bay, cảng biển; phát triển năng lượng tái tạo và bảo vệ môi trường đạt chuẩn quốc tế.

Với quyết tâm “Đoàn kết – kỷ cương – sáng tạo – phát triển bền vững”, Côn Đảo đang hướng tới một nhiệm kỳ bứt phá, trở thành “đảo ngọc” hàng đầu Việt Nam và điểm đến mơ ước của du khách toàn cầu.