Cơ hội cho nhiều người mua nhà ở xã hội

Việc Thủ tướng cơ bản đồng ý với đề xuất nâng ngưỡng thu nhập được mua NƠXH lên 20 triệu đồng/người/tháng mang đến hy vọng cho NLĐ về cơ hội tiếp cận nhà ở.

Khấp khởi chờ cơ hội

Chị Ngọc Liên (Hai Bà Trưng, Hà Nội) làm việc đơn vị truyền thông cho biết, đầu năm 2025 khi chuẩn bị hồ sơ thì không đủ điều kiện mua NƠXH. Thu nhập hàng tháng của chị Liên khoảng 14 triệu đồng. Tuy nhiên, thêm khoản tiền thưởng cuối năm khoảng 30 triệu đồng. Khi kê khai hồ sơ, tính trung bình thu nhập theo tháng của chị Liên vượt quá 15 triệu đồng/tháng.

“Với mức thu nhập này, tôi chỉ đủ trang trải chi phí thuê nhà, sinh hoạt, ăn uống, dành một phần tích lũy. Khi làm hồ sơ, tôi không đủ điều kiện mua NƠXH, trong khi giá nhà thương mại quá cao so với thu nhập. Giá nhà cao dẫn đến tiền thuê nhà tăng lên, bào mòn chi phí sinh hoạt của người có thu nhập trung bình như tôi”, chị Liên nói.

Anh Lê Đông (Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, thu nhập 2 vợ chồng khoảng 34 triệu đồng/tháng. Gia đình anh Đông có một con nhỏ. Chi phí này chỉ đủ tiền thuê nhà, nuôi con nhỏ nhưng không đủ điều kiện đăng ký mua NƠXH.

“Chúng tôi rơi cảnh mắc kẹt vì không đủ điều kiện mua NƠXH trong khi nhà ở thương mại lên tới 80-90 triệu đồng/m2, vượt quá khả năng. Khi nghe tin, nâng ngưỡng thu nhập được mua NƠXH, vợ chồng tôi rất mừng vì sắp có cơ hội mua nhà, an cư để lập nghiệp”, anh Đông cho biết.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM cho biết, việc nâng ngưỡng thu nhập mua NƠXH là đề xuất của hiệp hội lâu nay và là tin vui với nhiều người dân có nhu cầu mua nhà. Theo ông Châu, thu nhập 15 triệu đồng/người/tháng không đủ sống do trượt giá, chi phí sinh hoạt tăng cao. Chi phí sinh hoạt ăn uống, học hành cho một đứa con ở Hà Nội, TP.HCM ít nhất 7 - 8 triệu đồng nhưng giảm trừ gia cảnh chỉ 4,4 triệu đồng/tháng.

“Đề xuất tăng ngưỡng thu nhập được mua NƠXH lên 20 triệu đồng được đồng ý sẽ giúp nhiều người có cơ hội mua được nhà ở. Tuy nhiên, cơ quan chức năng cũng cần quy định rõ về mức thu nhập trong tiêu chí xét duyệt thuê, mua NƠXH theo hướng chỉ nên áp dụng bảng lương hàng tháng. Các đơn vị xét duyệt hồ sơ không nên cộng tháng lương 13, tiền thưởng tết để chia bình quân, khiến thu nhập người lao động tăng lên rất nhiều”, ông Châu đề xuất.

Cần tăng nguồn cung, nhà ở thương mại giá rẻ

Nhu cầu mua NOXH của người lao động, nhất là thành phố lớn ngày càng tăng nhưng nguồn cung căn hộ “nhỏ giọt”. Trong khi đó, giá chung cư tại Hà Nội và TP HCM đã lên mức cao nhất trong gần 1 thập kỷ. Theo Bộ Xây dựng, tại Hà Nội, giá bán chung cư trung bình trên thị trường quý II/2025 đạt 80 triệu đồng/m2 và lên tới 89 triệu đồng/m2 tại TPHCM.

Việc giá chung cư tăng nhanh chóng khiến “giấc mơ an cư” của người dân ngày càng xa vời. Theo PGS.TS Phạm Thế Anh - Đại học Kinh tế Quốc dân, giá bất động sản tăng quá cao, xa vời so với thu nhập người dân để lại nhiều hệ lụy. Thu nhập không tăng, người dân sử dụng phần nhiều chi phí cho mua nhà, thuê nhà. Cơ quan chức năng cần có chính sách thuế điều tiết thị trường bất động sản, tránh đầu cơ, găm giữ và tái phân phối lại thị trường.

Để người thu nhập trung bình, trung bình khá có cơ hội tiếp cận nhà ở, ông Lê Hoàng Châu đề xuất, cơ quan chức năng có giải pháp để thúc đẩy phân khúc nhà ở thương mại giá rẻ. Theo đó, chủ đầu tư được vay bình thường để đầu tư, không được hưởng các chính sách tín dụng ưu đãi. Song người mua được hưởng tín dụng ưu đãi với lãi suất dài hạn 25 - 30 năm để mua nhà ở thương mại giá thấp.

Cùng quan điểm, PGS.TS Nguyễn Quốc Việt- Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) đề xuất, cơ quan chức năng không chỉ dừng lại điều chỉnh ngưỡng thu nhập mà cần minh bạch thông tin, quy trình hồ sơ, xét duyệt để người lao động tin tưởng vào chủ trương chính sách hỗ trợ tiếp cận nhà ở với người thu nhập thấp và lao động trẻ. Theo ông Việt, cần tăng nguồn cung nhà ở, nhanh chóng tháo gỡ vướng mắc để dự án mở bán trên thị trường, đáp ứng nhu cầu lao động trẻ, người thu nhập trung bình thấp.