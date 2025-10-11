Cô gái Hà Nội vỡ tử cung vì tự uống thuốc phá thai tại nhà

Tuyệt đối không tự ý sử dụng thuốc phá thai tại nhà hoặc làm theo hướng dẫn trên mạng khi chưa được bác sĩ thăm khám và chỉ định.

Tự ý dùng thuốc, hậu quả khó lường

Tối ngày 9/10/2025, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội tiếp nhận một trường hợp cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Bệnh nhân nữ sinh năm 1998, ở Tây Hồ, Hà Nội, phát hiện có thai 27 tuần (bệnh nhân tự khai) nhưng tự tìm hiểu thông tin trên mạng và mua thuốc để xử lý tại nhà.

Sau khi uống thuốc, chị đau bụng dữ dội và đến bệnh viện tuyến dưới thăm khám, sau đó được chuyển khẩn cấp lên Bệnh viện Phụ sản Hà Nội trong đêm, không có người thân đi cùng.

Ê - kíp phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Tại đây, ThS.BSCKII Tạ Việt Cường – Phó Giám đốc Trung tâm Khám, điều trị Sản Phụ khoa cơ sở 2 – trực cọc 1 cùng ê-kíp trực đã nhanh chóng thăm khám và phát hiện thai không trong buồng tử cung mà trong ổ bụng, có dịch máu góc gan, góc lách, chẩn đoán bệnh nhân vỡ tử cung.

Ngay lập tức, bệnh nhân được phẫu thuật cấp cứu. Nhờ sự phối hợp khẩn trương của kíp mổ do ThS.BSCKII Tạ Việt Cường và ThS.BSNT Đặng Xuân Huỳnh (Gây mê hồi sức) thực hiện, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, hiện được theo dõi tại khoa A3, sức khỏe dần ổn định.

Những hiểm họa tiềm ẩn khi tự ý phá thai bằng thuốc

“Tuyệt đối không tự ý sử dụng thuốc hoặc làm theo hướng dẫn trên mạng khi chưa được bác sĩ thăm khám và chỉ định. Mỗi cơ địa, mỗi tình huống thai kỳ là khác nhau – việc dùng thuốc không đúng có thể gây hậu quả nghiêm trọng, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng”, ThS.BSCKII Tạ Việt Cường, khuyến cáo.

Việc tự ý dùng thuốc phá thai, sử dụng thuốc phá thai không có nguồn gốc, không có chỉ định và không được theo dõi y tế có thể gây ra các biến chứng như:

Nguy cơ sảy thai không hoàn toàn: Khi tự ý dùng thuốc, thai có thể bị đẩy ra ngoài không hết, gây băng huyết kéo dài. Nếu không được xử lý kịp thời, tình trạng này có thể dẫn đến mất máu nhiều, sốc và tử vong.

Dễ nhiễm trùng nặng: Phần mô thai còn sót lại trong tử cung là môi trường lý tưởng cho vi khuẩn phát triển, gây nhiễm trùng. Viêm nhiễm nếu không được điều trị có thể lây lan khắp cơ thể, gây nhiễm trùng huyết, một biến chứng cực kỳ nguy hiểm.

Biến chứng thai bám bất thường: Phụ nữ có tiền sử mổ lấy thai hoặc chửa ngoài tử cung có nguy cơ cao gặp biến chứng thai bám bất thường. Việc tự ý dùng thuốc có thể khiến thai bám vào vết sẹo mổ cũ (chửa vết mổ), gây vỡ tử cung và chảy máu ồ ạt, đe dọa trực tiếp tính mạng người mẹ.

Ảnh hưởng sức khỏe sinh sản lâu dài: Những biến chứng như băng huyết, nhiễm trùng có thể để lại di chứng nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể và khả năng mang thai, làm mẹ trong tương lai.

Lời khuyên chuyên gia

“Sức khỏe và tính mạng của bạn là vô giá, xin đừng đánh đổi chỉ vì sự chủ quan hoặc e ngại mà tự ý dùng thuốc tại nhà.

Chỉ phá thai bằng thuốc khi có chỉ định của bác sĩ: Trước khi sử dụng, bạn cần được thăm khám, siêu âm và làm các xét nghiệm cần thiết để đảm bảo đủ điều kiện sức khỏe.

Thực hiện tại cơ sở y tế chuyên khoa: Phá thai bằng thuốc chỉ an toàn khi được thực hiện dưới sự giám sát chặt chẽ của bác sĩ tại các bệnh viện, phòng khám chuyên khoa uy tín, nơi có đủ trang thiết bị để xử lý kịp thời các biến chứng.

Lưu ý đặc biệt cho nhóm có nguy cơ cao: Phụ nữ đã từng mổ lấy thai, mổ chửa ngoài tử cung, hoặc có các bệnh lý nền như tăng huyết áp, tim mạch tuyệt đối không được tự ý phá thai bằng thuốc”, các bác sĩ Phụ sản khuyến cáo.