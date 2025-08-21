Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Tài chính - Ngân hàng

CIC bị phạt nặng gần 300 triệu đồng: Loạt giao dịch "mờ ám", không công bố thông tin

Các sai phạm của Tập đoàn CIC không chỉ dừng lại ở lỗi hành chính thông thường, mà còn cho thấy những vấn đề đáng báo động trong công tác quản trị và minh bạch thông tin.

Minh An

Ngày 15/8/2025, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 202/QĐ-XPHC, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Tập đoàn CIC (mã chứng khoán: CKG) với tổng số tiền lên tới 277,5 triệu đồng. Các sai phạm của doanh nghiệp này không chỉ dừng lại ở lỗi hành chính thông thường, mà còn cho thấy những vấn đề đáng báo động trong công tác quản trị và minh bạch thông tin.

Theo quyết định của UBCKNN, Tập đoàn CIC đã mắc phải 3 lỗi vi phạm nghiêm trọng:

- Không công bố thông tin (CBTT) và CBTT không đúng thời hạn. Đây là lỗi phổ biến nhưng mức độ vi phạm của CIC là rất đáng lo ngại. Công ty này đã không công bố trên các hệ thống của UBCKNN và HOSE nhiều tài liệu quan trọng, bao gồm:

  • Bản án phúc thẩm số 180/2024/KDTM-PT về vụ tranh chấp hợp đồng dịch vụ với CTCP Lữ hành Vietluxtour.
  • Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) số 01/NQ-HĐQT ngày 22/02/2023 về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng dự án và thực hiện vay vốn tại chi nhánh Ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh Kiên Giang để đầu tư xây dựng Nhà ở xã hội Khu đô thị Tây Bắc thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang;
  • Nghị quyết HĐQT về kế hoạch sản xuất kinh doanh chi tiết năm 2024.
  • Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Ngoài ra, công ty còn không công bố Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2024 trên trang web của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, và CBTT không đúng thời hạn hai nghị quyết quan trọng khác của HĐQT.

screen-shot-2025-08-21-at-151032.png

- Công bố thông tin không đầy đủ. Sự thiếu minh bạch của CIC tiếp tục được thể hiện qua việc công ty không liệt kê đầy đủ các giao dịch giữa doanh nghiệp với công ty con, công ty liên kết và các bên liên quan.

Bên cạnh đó, CIC cũng không thông tin cụ thể về cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và không liệt kê đầy đủ danh sách các tổ chức liên quan với người nội bộ trong Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023, 2024 và bán niên 2023, 2024.

- Vi phạm quy định về giao dịch với các bên liên quan. Đây là lỗi nghiêm trọng nhất, cho thấy rủi ro về xung đột lợi ích tại doanh nghiệp. Trong năm 2024 và 2025, Tập đoàn CIC đã thực hiện một số giao dịch với các tổ chức có liên quan đến người nội bộ mà không được Đại hội đồng cổ đông hoặc HĐQT thông qua theo quy định.

Hành vi này có thể làm thất thoát tài sản của công ty, gây thiệt hại trực tiếp đến quyền lợi của cổ đông, đặc biệt là cổ đông thiểu số. Mức phạt tiền 125 triệu đồng cho hành vi này là một lời cảnh báo mạnh mẽ từ cơ quan quản lý.

Tổng mức phạt gần 300 triệu đồng tuy không phải là con số quá lớn so với quy mô của một tập đoàn bất động sản, nhưng những sai phạm mà UBCKNN chỉ ra lại là hồi chuông báo động về tính minh bạch và quản trị tại Tập đoàn CIC.

Việc che giấu bản án phúc thẩm, các kế hoạch kinh doanh và giao dịch nội bộ khiến nhà đầu tư không có đủ cơ sở để đánh giá rủi ro, tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Các hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn làm xói mòn niềm tin của thị trường và cổ đông vào doanh nghiệp.

#CIC bị phạt #quản trị doanh nghiệp #minh bạch thông tin #giao dịch nội bộ #xung đột lợi ích #báo cáo tài chính

Bài liên quan

Doanh nghiệp

Lộc Trời đề xuất nhân sự từ Bamboo Capital vào Ban kiểm soát

Ông Nguyễn Viết Cương từ Bamboo Capital được Lộc Trời giới thiệu vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024–2029.

CTCP Tập đoàn Lộc Trời (UPCoM: LTG) vừa công bố tờ trình về việc đề cử ứng viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029. Tài liệu này sẽ được trình cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, dự kiến tổ chức ngày 23/8 tại An Giang.

Theo nội dung tờ trình, tính đến hết thời hạn nhận hồ sơ, công ty không nhận được đề cử ứng viên từ cổ đông. Do đó, Ban kiểm soát đương nhiệm đã giới thiệu hai ứng viên là ông Nguyễn Viết Cương và ông Vũ Thanh Tùng.

Xem chi tiết

Doanh nghiệp

Biến “lỗ thành lãi”, Simco Sông Đà bị phạt nặng

Simco Sông Đà công bố lợi nhuận sau thuế luỹ kế năm 2023 là hơn 7 tỷ đồng trên báo cáo quý 4/2023, nhưng báo cáo kiểm toán lại ghi nhận lỗ hơn 29 tỷ đồng.

Ngày 12/8/2025, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 192/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Simco Sông Đà (HNX: SDA) với tổng số tiền 235 triệu đồng do các sai phạm liên quan đến công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Cụ thể, Simco Sông Đà bị phạt 85 triệu đồng vì không công bố các thông tin bắt buộc theo quy định pháp luật. Các tài liệu bị chậm công bố hoặc không được công bố gồm: báo cáo tài chính tổng hợp năm 2024 đã kiểm toán, báo cáo thường niên năm 2024; báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2023, báo cáo tài chính quý 3/2023, báo cáo thường niên năm 2023 và báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2024. Việc không công bố thông tin kịp thời và đầy đủ đã vi phạm quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

Xem chi tiết

Kinh doanh

Dùng sai phương án sử dụng vốn, DRH bị phạt nặng

Ngày 11/7/2025, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 387/QĐ-XPHC, xử phạt Công ty Cổ phần DRH Holdings (HoSE: DRH) do nhiều vi phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Ngày 11/7/2025, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 387/QĐ-XPHC, xử phạt Công ty Cổ phần DRH Holdings (HoSE: DRH) do nhiều vi phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Cụ thể, thứ nhất, DRH bị xử phạt 92,5 triệu đồng do không công bố thông tin theo quy định. Công ty không công bố hoặc công bố không đúng hạn nhiều tài liệu quan trọng như báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất năm 2023, báo cáo thường niên năm 2023, các bản giải trình lợi nhuận sau thuế tại nhiều kỳ kế toán từ năm 2021 đến 2024, cùng với nghị quyết HĐQT về việc góp vốn vào công ty liên quan.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

F88 có rủi ro tiềm ẩn gì?

F88 có rủi ro tiềm ẩn gì?

Điều gì khiến cổ phiếu F88 đạt được mức giá cao như vậy? Liệu F88 có những rủi ro đáng lưu tâm về mô hình kinh doanh, đòn bẩy tài chính và các vấn đề pháp lý hay không?