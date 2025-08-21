CIC bị phạt nặng gần 300 triệu đồng: Loạt giao dịch "mờ ám", không công bố thông tin

Các sai phạm của Tập đoàn CIC không chỉ dừng lại ở lỗi hành chính thông thường, mà còn cho thấy những vấn đề đáng báo động trong công tác quản trị và minh bạch thông tin.

Ngày 15/8/2025, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 202/QĐ-XPHC, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Tập đoàn CIC (mã chứng khoán: CKG) với tổng số tiền lên tới 277,5 triệu đồng. Các sai phạm của doanh nghiệp này không chỉ dừng lại ở lỗi hành chính thông thường, mà còn cho thấy những vấn đề đáng báo động trong công tác quản trị và minh bạch thông tin.

Theo quyết định của UBCKNN, Tập đoàn CIC đã mắc phải 3 lỗi vi phạm nghiêm trọng:

- Không công bố thông tin (CBTT) và CBTT không đúng thời hạn. Đây là lỗi phổ biến nhưng mức độ vi phạm của CIC là rất đáng lo ngại. Công ty này đã không công bố trên các hệ thống của UBCKNN và HOSE nhiều tài liệu quan trọng, bao gồm:

Bản án phúc thẩm số 180/2024/KDTM-PT về vụ tranh chấp hợp đồng dịch vụ với CTCP Lữ hành Vietluxtour.

Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) số 01/NQ-HĐQT ngày 22/02/2023 về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng dự án và thực hiện vay vốn tại chi nhánh Ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh Kiên Giang để đầu tư xây dựng Nhà ở xã hội Khu đô thị Tây Bắc thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang;

Nghị quyết HĐQT về kế hoạch sản xuất kinh doanh chi tiết năm 2024.

Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Ngoài ra, công ty còn không công bố Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2024 trên trang web của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, và CBTT không đúng thời hạn hai nghị quyết quan trọng khác của HĐQT.

- Công bố thông tin không đầy đủ. Sự thiếu minh bạch của CIC tiếp tục được thể hiện qua việc công ty không liệt kê đầy đủ các giao dịch giữa doanh nghiệp với công ty con, công ty liên kết và các bên liên quan.

Bên cạnh đó, CIC cũng không thông tin cụ thể về cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và không liệt kê đầy đủ danh sách các tổ chức liên quan với người nội bộ trong Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023, 2024 và bán niên 2023, 2024.

- Vi phạm quy định về giao dịch với các bên liên quan. Đây là lỗi nghiêm trọng nhất, cho thấy rủi ro về xung đột lợi ích tại doanh nghiệp. Trong năm 2024 và 2025, Tập đoàn CIC đã thực hiện một số giao dịch với các tổ chức có liên quan đến người nội bộ mà không được Đại hội đồng cổ đông hoặc HĐQT thông qua theo quy định.

Hành vi này có thể làm thất thoát tài sản của công ty, gây thiệt hại trực tiếp đến quyền lợi của cổ đông, đặc biệt là cổ đông thiểu số. Mức phạt tiền 125 triệu đồng cho hành vi này là một lời cảnh báo mạnh mẽ từ cơ quan quản lý.

Tổng mức phạt gần 300 triệu đồng tuy không phải là con số quá lớn so với quy mô của một tập đoàn bất động sản, nhưng những sai phạm mà UBCKNN chỉ ra lại là hồi chuông báo động về tính minh bạch và quản trị tại Tập đoàn CIC.

Việc che giấu bản án phúc thẩm, các kế hoạch kinh doanh và giao dịch nội bộ khiến nhà đầu tư không có đủ cơ sở để đánh giá rủi ro, tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Các hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn làm xói mòn niềm tin của thị trường và cổ đông vào doanh nghiệp.