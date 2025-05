Chuyển đơn thư của công dân Đại Mỗ đến Công an Hà Nội

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa có phiếu chuyển đơn số 796/PC-C01-P1, gửi Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội.

Nội dung cho biết, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an nhận được 7 đơn (02 đơn đề ngày 22/4/2025 và 05 đơn đề ngày 25/4/2025) của bà Nguyễn Thị Chinh (Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội) và ông Lê Đắc Mười (Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an có phiếu chuyển đơn thư của công dân Đại Mỗ đến Công an TP Hà Nội.

Bà Chinh và ông Mười kiến nghị cơ quan chức năng xem xét, khởi tố vụ án hình sự để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật đối với vụ việc ông, bà tố cáo các cấp chính quyền quận Nam Từ Liêm (TP Hà Nội) vi phạm pháp luật về quản lý đát đai (xây dựng công trình nhà ở trái phép; đầu tư xây dựng không công khai, minh bạch; không khảo sát thiết kế, thi công công trình kém chất lượng...).

Dự án xây dựng Đường 70 kéo dài đoạn từ làng Vạn Phúc, quận Hà Đông đến tổ dân phố Tháp, phường Đại Mỗ (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Nam Từ Liêm làm đại diện chủ đầu tư, được triển khai thi công từ năm 2016, nhưng đến nay vẫn dở dang. (Ảnh: Lê Hải).

Căn cứ quy định của pháp luật, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã chuyển nội dung nêu trên đến Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội để xem xét, chỉ đạo giải quyết theo quy định của pháp luật và thông báo kết quả cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, người có đơn biết.