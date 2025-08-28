Hà Nội

Chủ đầu tư Dự án Khu dân cư Hiệp Bình Chánh bị tuyên án chung thân

2 cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Đại Hải cùng bị tuyên án tù vì lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo Tân Châu/TPO

Ngày 27/8, tại phiên tòa xét xử vụ sai phạm xảy ra tại Dự án khu dân cư Hiệp Bình Chánh (TP.HCM), HĐXX sơ thẩm TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Lưu Quang Lãm (66 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Đại Hải) tù chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; Ngô Xuân Trường (50 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty Đại Hải) 14 năm tù về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

HĐXX nhận định hành vi của 2 bị cáo Trường và Lãm đã xâm phạm trực tiếp đến tài sản, lợi ích của người dân gây ra hậu quả nghiêm trọng, các bị cáo phạm tội hai lần trở lên.

bcngoxuantruong-1.png
Bị cáo Ngô Xuân Trường (hàng đầu, trái sang) và bị cáo Lưu Quang Lãm (áo sơ mi trắng) tại phòng xử án.

Liên quan đến hoạt động cấp tín dụng của các ngân hàng trong quá trình cho vay, HĐXX tuyên kiến nghị tiếp tục điều tra làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan về hành vi vi phạm quy định trong hoạt động của các tổ chức tín dụng để xem xét xử lý.

Theo cáo trạng, Dự án Khu dân cư Hiệp Bình Chánh có diện tích gần 58.000 m2, được giao cho Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng K&N (sau đổi tên thành Công ty Đại Hải) làm chủ đầu tư từ năm 2001.

Đến năm 2003, Công ty Đại Hải ký hợp tác với Chi nhánh Tổng Công ty Sông Đà (nay là Công ty CP ANI) để phân lô bán nền. Theo thỏa thuận, Công ty Đại Hải được hưởng 180 nền, Công ty Sông Đà được 239 nền. Các lô đất sau đó được bán cho khách hàng. Phía Công ty Đại Hải có nghĩa vụ làm thủ tục cấp sổ.

Ông Ngô Xuân Trường đã mang 17 lô đất trị giá hơn 10,7 tỷ đồng (đã bán cho cư dân) đi thế chấp và sang nhượng cho nhiều chủ nợ để cấn trừ. Các lô đất này tiếp tục bị bán, cầm cố lòng vòng cho nhiều bên.

Ông Lưu Quang Lãm dù biết 115 thửa đất đã bán cho dân, vẫn ký 7 hợp đồng thế chấp, bảo lãnh cho 6 công ty khác vay tổng cộng hơn 208 tỷ đồng. Sau khi bị phát hiện, ông Lãm đưa một phần tài sản thay thế để khắc phục nhưng vẫn còn nợ Ngân hàng Đông Á hơn 50 tỷ đồng.

