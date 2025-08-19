Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Tài chính - Ngân hàng

Chủ đầu tư dự án Aqua Waterfront City bị xử phạt do vi phạm công bố thông tin

Bất động Đà Lạt Valley - công ty con Novaland và chủ đầu tư Aqua Waterfront City, vừa bị UBCKNN xử phạt 85 triệu đồng vì vi phạm công bố thông tin.

Lê Vy

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định số 196/QĐ-XPHC ngày 18/8/2025 xử phạt hành chính đối với Công ty TNHH Bất động sản Đà Lạt Valley – chủ đầu tư dự án Aqua Waterfront City tại Biên Hòa, Đồng Nai.

Mức phạt là 85 triệu đồng, căn cứ theo điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định 156/2020/NĐ-CP, do công ty không thực hiện đúng nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định trên thị trường chứng khoán.

Cụ thể, Bất động sản Đà Lạt Valley không gửi đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội các báo cáo định kỳ như báo cáo tình hình thực hiện các cam kết đối với trái chủ năm 2022 và báo cáo sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu còn dư nợ đã được kiểm toán trong cùng năm.

Bên cạnh đó, công ty cũng gửi chậm nhiều tài liệu quan trọng gồm: báo cáo tài chính bán niên 2021, báo cáo tài chính năm 2021, báo cáo tài chính bán niên 2023, các báo cáo tình hình thanh toán lãi và gốc trái phiếu các kỳ 2020, bán niên 2021, năm 2021, cũng như báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu trong bán niên và cả năm 2021. Ngoài ra, việc công bố thông tin về thay đổi điều khoản trái phiếu mã DALATVALLEY2019-03 cũng không đúng thời hạn.

sau-novaland-them-mot-cong-ty-thanh-vien-bi-xu-phat-do-em-thong-tin-lien-quan-den-trai-phieu-antt-1755509447659338765119.png
Dự án Khu đô thị Aqua Waterfront City

Công ty TNHH Bất động sản Đà Lạt Valley được thành lập tháng 3/2017, có trụ sở tại Khu đô thị Aqua Waterfront City, xã Long Hưng, TP Biên Hòa (cũ), tỉnh Đồng Nai. Đây là doanh nghiệp thành viên của Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HoSE: NVL), hiện sở hữu 72,622% vốn điều lệ.

Theo thông tin cập nhật đến tháng 3/2025, vốn điều lệ của Bất động sản Đà Lạt Valley đạt 2.754 tỷ đồng. Cơ cấu vốn góp gồm Novaland, Công ty cổ phần Cao ốc Phương Đông (nắm 27,376%) và cá nhân Lê Thị Hồng Xuân (0,002%). Ông Phạm Ngọc Bảo Ân là người đại diện toàn bộ phần vốn góp của Cao ốc Phương Đông, đồng thời giữ chức Tổng Giám đốc và người đại diện pháp luật tại doanh nghiệp này.

Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm người đại diện pháp luật của Bất động sản Đà Lạt Valley là ông Bùi Đạt Chương (sinh năm 1962), em trai ông Bùi Thành Nhơn – Chủ tịch HĐQT Novaland.

Về dự án, Aqua Waterfront City là một phần trong đại đô thị sinh thái Aqua City có tổng diện tích gần 1.000 ha tại Đồng Nai. Cuối năm 2024, Sở Xây dựng Đồng Nai xác nhận 521 căn nhà ở thấp tầng tại khu 2 của dự án này đã đủ điều kiện để đưa vào kinh doanh.

#Chứng khoán Nhà nước #Xử phạt công ty bất động sản #Dự án Aqua Waterfront City #Thông tin công bố trái phiếu #UBCKNN phạt doanh nghiệp #Bất động sản Đà Lạt Valley

Bài liên quan

Tài chính - Ngân hàng

Dragon Capital tiếp tục bán mạnh cổ phiếu Đất Xanh, giảm sở hữu dưới 14%

Dragon Capital bán 450.000 cổ phiếu DXG, giảm tỷ lệ sở hữu tại Đất Xanh xuống còn 13,99% sau phiên giao dịch 12/8.

Nhóm quỹ ngoại Dragon Capital vừa có động thái thoái vốn tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (HoSE: DXG), khi bán ra tổng cộng 450.000 cổ phiếu trong phiên giao dịch ngày 12/8. Giao dịch được thực hiện thông qua hai quỹ thành viên là Norges Bank (bán 350.000 cổ phiếu) và Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust [Equity] (bán 100.000 cổ phiếu).

Sau giao dịch, Dragon Capital giảm sở hữu tại DXG từ 143,07 triệu cổ phiếu xuống còn 142,62 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu giảm từ 14,04% xuống 13,99%.

Xem chi tiết

Doanh nghiệp

Biến “lỗ thành lãi”, Simco Sông Đà bị phạt nặng

Simco Sông Đà công bố lợi nhuận sau thuế luỹ kế năm 2023 là hơn 7 tỷ đồng trên báo cáo quý 4/2023, nhưng báo cáo kiểm toán lại ghi nhận lỗ hơn 29 tỷ đồng.

Ngày 12/8/2025, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 192/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Simco Sông Đà (HNX: SDA) với tổng số tiền 235 triệu đồng do các sai phạm liên quan đến công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Cụ thể, Simco Sông Đà bị phạt 85 triệu đồng vì không công bố các thông tin bắt buộc theo quy định pháp luật. Các tài liệu bị chậm công bố hoặc không được công bố gồm: báo cáo tài chính tổng hợp năm 2024 đã kiểm toán, báo cáo thường niên năm 2024; báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2023, báo cáo tài chính quý 3/2023, báo cáo thường niên năm 2023 và báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2024. Việc không công bố thông tin kịp thời và đầy đủ đã vi phạm quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

F88 có rủi ro tiềm ẩn gì?

F88 có rủi ro tiềm ẩn gì?

Điều gì khiến cổ phiếu F88 đạt được mức giá cao như vậy? Liệu F88 có những rủi ro đáng lưu tâm về mô hình kinh doanh, đòn bẩy tài chính và các vấn đề pháp lý hay không?