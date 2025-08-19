Chủ đầu tư dự án Aqua Waterfront City bị xử phạt do vi phạm công bố thông tin

Bất động Đà Lạt Valley - công ty con Novaland và chủ đầu tư Aqua Waterfront City, vừa bị UBCKNN xử phạt 85 triệu đồng vì vi phạm công bố thông tin.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định số 196/QĐ-XPHC ngày 18/8/2025 xử phạt hành chính đối với Công ty TNHH Bất động sản Đà Lạt Valley – chủ đầu tư dự án Aqua Waterfront City tại Biên Hòa, Đồng Nai.

Mức phạt là 85 triệu đồng, căn cứ theo điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định 156/2020/NĐ-CP, do công ty không thực hiện đúng nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định trên thị trường chứng khoán.

Cụ thể, Bất động sản Đà Lạt Valley không gửi đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội các báo cáo định kỳ như báo cáo tình hình thực hiện các cam kết đối với trái chủ năm 2022 và báo cáo sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu còn dư nợ đã được kiểm toán trong cùng năm.

Bên cạnh đó, công ty cũng gửi chậm nhiều tài liệu quan trọng gồm: báo cáo tài chính bán niên 2021, báo cáo tài chính năm 2021, báo cáo tài chính bán niên 2023, các báo cáo tình hình thanh toán lãi và gốc trái phiếu các kỳ 2020, bán niên 2021, năm 2021, cũng như báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu trong bán niên và cả năm 2021. Ngoài ra, việc công bố thông tin về thay đổi điều khoản trái phiếu mã DALATVALLEY2019-03 cũng không đúng thời hạn.

Dự án Khu đô thị Aqua Waterfront City

Công ty TNHH Bất động sản Đà Lạt Valley được thành lập tháng 3/2017, có trụ sở tại Khu đô thị Aqua Waterfront City, xã Long Hưng, TP Biên Hòa (cũ), tỉnh Đồng Nai. Đây là doanh nghiệp thành viên của Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HoSE: NVL), hiện sở hữu 72,622% vốn điều lệ.

Theo thông tin cập nhật đến tháng 3/2025, vốn điều lệ của Bất động sản Đà Lạt Valley đạt 2.754 tỷ đồng. Cơ cấu vốn góp gồm Novaland, Công ty cổ phần Cao ốc Phương Đông (nắm 27,376%) và cá nhân Lê Thị Hồng Xuân (0,002%). Ông Phạm Ngọc Bảo Ân là người đại diện toàn bộ phần vốn góp của Cao ốc Phương Đông, đồng thời giữ chức Tổng Giám đốc và người đại diện pháp luật tại doanh nghiệp này.

Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm người đại diện pháp luật của Bất động sản Đà Lạt Valley là ông Bùi Đạt Chương (sinh năm 1962), em trai ông Bùi Thành Nhơn – Chủ tịch HĐQT Novaland.

Về dự án, Aqua Waterfront City là một phần trong đại đô thị sinh thái Aqua City có tổng diện tích gần 1.000 ha tại Đồng Nai. Cuối năm 2024, Sở Xây dựng Đồng Nai xác nhận 521 căn nhà ở thấp tầng tại khu 2 của dự án này đã đủ điều kiện để đưa vào kinh doanh.