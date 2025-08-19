Hà Nội

Chủ chuỗi Big C, GO! sụt giảm doanh thu ở Việt Nam vì một lý do

So với cùng kỳ, doanh số của Central Retail tại thị trường Việt Nam tăng 2% theo tiền Đồng, nhưng giảm gần 10% khi quy đổi sang baht Thái do chênh lệch tỷ giá.

Theo Diệu Thanh/Znews

Theo báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm, Tập đoàn bán lẻ Central Retail (Thái Lan), chủ chuỗi siêu thị GO!, Tops Market, đạt tổng doanh thu gần 131,9 tỷ baht, trong đó Việt Nam đóng góp 24,6 tỷ baht (17.000 tỷ đồng), tương đương 20% tổng doanh thu.

So với cùng kỳ, con số này tăng 2% theo VND, nhưng giảm gần 10% quy đổi sang baht Thái do chênh lệch tỷ giá.

Theo số liệu từ Vietcombank, giá giao dịch baht Thái đầu năm ở mức 731,1 - 759,7 đồng/THB. Đến ngày 30/6, tỷ giá giao dịch giữa 2 đồng tiền đã tăng lên mức 787,8 - 821,2 đồng/THB, tức tăng giá hơn 8%.

Tại Việt Nam, thực phẩm (Food) tiếp tục là nguồn thu lớn nhất của Central Retail, đạt khoảng 22,2 tỷ baht (17.800 tỷ đồng) trong 6 tháng đầu năm 2025, chiếm phần lớn trong cơ cấu doanh thu.

Ngành Hardline (công nghệ - gia dụng), với đại diện là chuỗi siêu thị Nguyễn Kim đạt khoảng 1,38 tỷ baht (952 tỷ đồng), trong khi ngành thời trang chỉ vỏn vẹn 4 triệu baht (2,8 tỷ đồng).

Kênh bán hàng trực tuyến đóng góp 6% tổng doanh số, phản ánh sự dịch chuyển rõ rệt trong hành vi người tiêu dùng.

Trong khi đó, các chuỗi bán lẻ nội địa đang tăng tốc. Tính đến tháng 5, Bách Hóa Xanh mở thêm 410 cửa hàng, nâng tổng số điểm bán lên 2.180 cửa hàng, và đạt doanh thu gần 18.900 tỷ đồng trong 5 tháng, tăng hơn 19% so với cùng kỳ và hướng tới mục tiêu 48.000 tỷ đồng cả năm.

WinCommerce (sở hữu WinMart/cửa hàng WIN) ghi nhận doanh thu 17.900 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, tăng 13% so với cùng kỳ. Chuỗi đồng thời mở thêm 318 cửa hàng mới (75% ở khu vực nông thôn) và toàn bộ đều có lợi nhuận ngay sau khi vận hành. Chuỗi này cũng đã báo lãi ròng trong năm 2024 sau nhiều năm thua lỗ.

Trong khi đó, Central Retail cho biết vừa khánh thành trung tâm thương mại (mall) ở Hưng Yên vào tháng 7 và sẽ mở một trung tâm nữa tại Yên Bái trong nửa cuối năm nay. Ngoài ra, 2 trung tâm thương mại khác là Big C Thăng Long (Hà Nội) và Big C Đồng Nai sẽ hoàn thành việc đổi tên và nâng cấp trong năm nay.

'Vua tôm' Minh Phú lãi đậm

'Vua tôm' Minh Phú lãi đậm

Nửa đầu năm nay, "vua tôm" Minh Phú lãi sau thuế gần 177 tỷ đồng, cao gấp 4 lần so với mức lợi nhuận đạt được cùng kỳ năm ngoái.

