Chốt ngày thu phí cao tốc Bến Lức - Long Thành

Ngày 7/8, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đã thông báo chính thức áp dụng thu phí sử dụng dịch vụ trên tuyến cao tốc Bến lức - Long Thành từ 0h ngày 10/8.

Lâm Vũ

Mức phí được áp dụng là 2.000 đồng/PCU/km, đã bao gồm 8% thuế VAT. Hình thức thu phí sẽ là thu phí kín, tính theo quãng đường di chuyển thực tế. Toàn bộ các trạm thu phí sẽ áp dụng hệ thống thu phí điện tử không dừng (ETC) 100% tại tất cả các làn.

111.jpg
Tuyến Cao tốc Bến Lức - Long Thành (Ảnh tư liệu)

Gần 30km của dự án đã được đưa vào khai thác và sẽ bắt đầu thu phí bao gồm:

  • Đoạn tuyến phía Tây từ nút giao Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương (Km0+600) đến nút giao Nguyễn Văn Tạo (Km21+850).
  • Đoạn từ nút giao Phước An (Km50+530) đến nút giao quốc lộ 51 (Km57+581).

Theo VEC, việc tổ chức thu phí nhằm đảm bảo hiệu quả đầu tư dự án và các mục tiêu tài chính.Các đoạn tuyến đã thông xe này được kỳ vọng sẽ góp phần giảm ùn tắc, tai nạn giao thông, nâng cao năng lực thông hành và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội các khu vực có liên quan.

Tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành có tổng chiều dài gần 58km và có hơn 28km đi qua địa bàn tỉnh Đồng Nai. Dự kiến sẽ hoàn thành toàn bộ để đưa vào khai thác đồng bộ trong năm 2026.

