Chờ đón đại nhạc hội của những kỷ lục tại T&T City Millennia cuối tuần này

Với số lượng 1.000 drone cùng lúc cất cánh, bầu trời đêm Cần Giuộc tới đây sẽ hóa thành một sân khấu cực đại trong sự kiện tối 9/8.

Màn trình diễn drone lớn nhất từ trước tới nay tại Tây Ninh nằm trong khuôn khổ đại nhạc hội “Khơi mạch nguồn Di sản – Vững bước Kỷ nguyên mới” do T&T Group tổ chức tại Thành phố thiên niên kỷ T&T City Millennia (xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh) vào tối 9/8 tới đây.

Sức hút từ dàn line-up ấn tượng

“Khơi mạch nguồn Di sản – Vững bước Kỷ nguyên mới” là sự kiện đặc biệt nhằm hướng tới hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Theo thông tin từ Ban tổ chức, đây sẽ là đại nhạc hội quy mô chưa từng có tại khu vực, mang đến cho công chúng những trải nghiệm nghệ thuật đỉnh cao.

Dàn line-up đình đám tham dự đại nhạc hội Khơi mạch nguồn Di sản – Vững bước Kỷ nguyên mới tại Thành phố Thiên niên kỷ T&T City Millennia tới đây.

Điểm nhấn đầu tiên chính là dàn line-up cực hot với những ngôi sao hàng đầu V-pop hiện nay. Mỗi nghệ sĩ góp mặt đều mang đến cá tính âm nhạc riêng cùng phong cách trình diễn cuốn hút – từ sự chỉn chu, lịch lãm của Đức Tuấn, chất giọng đặc biệt của Uyên Linh, “ông hoàng năng lượng” (S)TRONG Trọng Hiếu đến nét hiện đại, phá cách của Chi Pu.

Tiếp theo, một loạt các ngôi sao đình đám khác gồm Isaac, Quân A.P, Erik, Tiêu Minh Phụng, D.J Mie, Hà Nhi, Tiêu Minh Phụng cũng chính thức xác nhận tham gia, “bảo chứng” cho đẳng cấp và sức hút của đại nhạc hội.

Dàn “nam thần” Anh trai say hi với những cái tên nổi bật như Isaac, Quân A.P, Erik hứa hẹn sẽ khiến sân khấu của T&T City Millennia bùng nổ trong visual và âm nhạc. Tiêu Minh Phụng, Hà Nhi, DJ Mie chính là những mảnh ghép hoàn hảo cho “bữa tiệc” âm nhạc “cháy” nhất dịp cuối hè này tại khu vực phía Nam.

Ngay sau khi line-up đỉnh nóc chính thức được công bố, sự kiện nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của giới trẻ cả nước khi hàng loạt các fanpage hot, các group quy mô lớn đồng loạt chia sẻ thông tin. Cộng đồng mạng cũng không khỏi “rần rần” rủ nhau lên đồ để “cháy phố” “tại đêm nhạc T&T City Millennia tới đây.

Hé lộ những điểm đặc biệt chưa từng có tại đại nhạc hội

Sát ngày sự kiện chính thức diễn ra, Ban tổ chức cũng liên tục cập nhật thông tin về những kỷ lục cũng như điểm nhấn đặc biệt tại đại nhạc hội tối 9/8. Bên cạnh bữa tiệc âm nhạc đỉnh cao, khán giả cũng sẽ mãn nhãn với màn trình diễn của công nghệ - ánh sáng chưa từng có.

Theo đó, dàn 1.000 drone sẽ cùng lúc cất cánh, biến bầu trời phía Nam Sài Gòn trở thành một “bức tranh” đa sắc màu nơi ánh sáng sẽ kể câu chuyện của vùng đất Chín Rồng với biểu tượng sông Vàm Cỏ lung linh, chợ nổi rộn ràng, cánh đồng lúa mênh mông… Công nghệ lập trình hiện đại sẽ đưa khán giả vào một hành trình khám phá di sản bằng ánh sáng kỳ vĩ và đầy xúc cảm. Đáng chú ý, đây cũng là màn trình diễn drone lớn nhất từ trước tới nay tại Tây Ninh.

Theo tiết lộ của BTC, màn trình diễn của 1.000 drone tại sự kiện sẽ vô cùng đặc sắc. Đây cũng là drone show lớn nhất từ trước tới nay ở Tây Ninh. (Ảnh: COREX)

Bên cạnh đó, công nghệ trình diễn đa tầng cũng được áp dụng, tạo ra nhiều chiều không gian nghệ thuật hơn để khán giả thưởng thức. Ở đó, không chỉ có một sân khấu thông thường dưới mặt đất, nơi các ngôi sao cháy hết mình cùng âm nhạc, mà còn được mở rộng trên cả bầu trời đêm Cần Giuộc với drone, pháo hoa, laser và ánh sáng… Ở tầng dưới cùng, hiệu ứng từ sàn trình diễn nước, ánh sáng lập trình cũng được khai thác nhằm tạo ra cảm hứng về dòng chảy của sinh khí và sự kết nối…

Kết hợp hệ thống âm thanh và ánh sáng hiện đại, cùng công nghệ tối tân bậc nhất hiện nay, “Khơi mạch nguồn di sản, Vững bước Kỷ nguyên mới” sẽ vẽ nên một bức tranh nhiều ý nghĩa về hành trình của một đại đô thị đang chuyển mình: từ ký ức văn hóa và dòng chảy di sản, cùng tầm nhìn công nghệ đến khát vọng hội nhập và vươn lên trong kỷ nguyên mới.

“Thay vì “bó” sân khấu vào một chiều quan sát như truyền thống, chúng tôi mở ra trên một diện rộng, tạo thành một đại cảnh panorama, giúp trải nghiệm của khán giả được tối đa hóa”, ekip sản xuất đại nhạc hội bật mí.

Tuyến phố đi bộ Millennia Journey đang được hoàn thiện. Đây là một trong hai hạng mục điểm nhấn sẽ được khai trương tại đại nhạc hội ngày 9/8 tới đây.

Chương trình sẽ được khép lại với màn bắn pháo hoa nghệ thuật kéo dài 15 phút, hứa hẹn sẽ khiến cảm xúc của hàng chục nghìn khán giả thăng hoa. Trên nền sân khấu lớn giữa không gian mở của đại đô thị, khán giả không chỉ thưởng thức âm nhạc mà còn “du hành” qua các tầng lớp lịch sử, từ di sản truyền thống đến khát vọng kiến tạo kỷ nguyên mới. Mỗi tiết mục không đơn thuần là biểu diễn – mà là một chương nghệ thuật góp phần viết tiếp câu chuyện của một vùng đất đang vươn mình, từ niềm tự hào bản sắc đến định vị tương lai.

Dòng sông Ánh sáng – Hạng mục đặc biệt cũng sẽ được ra mắt công chúng vào tối 9/8 tới đây.

Đặc biệt, dù được đầu tư quy mô “khủng” và sở hữu dàn nghệ sĩ đình đám, đại nhạc hội lại mở cửa hoàn toàn miễn phí, tạo cơ hội cho mọi người dân, du khách và cộng đồng địa phương cùng hòa chung vào bầu không khí lễ hội. Đây không chỉ là món quà tri ân từ T&T Group gửi đến công chúng, mà còn là khởi đầu cho chuỗi hoạt động nhằm lan tỏa các giá trị văn hóa, xây dựng cộng đồng đô thị hiện đại gắn kết và giàu bản sắc.

