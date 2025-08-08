Hà Nội

Tin 24/7

Chính thức dùng số định danh cá nhân để giao dịch BHXH từ 1/8

Quyết định thay thế mã số BHXH bằng CCCD từ 1/8 được kỳ vọng sẽ mang lại nhiều lợi ích thiết thực, giúp người dân và doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí.

Lâm Vũ

Bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXH) ban hành công văn 1804/BHXH-QLT gửi hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố, về việc sử dụng số định danh cá nhân/CCCD thay thế mã số BHXH chính thức được thực hiện từ ngày 1/8/2025. Đây là một bước tiến quan trọng, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp và góp phần đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số của ngành BHXH.

untitled.jpg
Ảnh minh họa

Trước đây, mỗi người tham gia BHXH được cấp một mã số riêng gồm 10 chữ số, dùng làm căn cứ để theo dõi quá trình đóng và hưởng các chế độ. Mã số này được in trên sổ BHXH và thẻ BHYT. Tuy nhiên, việc sử dụng mã số riêng biệt này đang được thay thế để tối ưu hóa quy trình quản lý.

Việc chuyển đổi sang sử dụng số định danh cá nhân in trên thẻ Căn cước công dân (CCCD) để thực hiện các giao dịch liên quan đến Bảo hiểm xã hội (BHXH) và Bảo hiểm y tế (BHYT) mang lại nhiều lợi ích rõ rệt.

Thứ nhất, giúp cơ quan BHXH quản lý thông tin người tham gia một cách chính xác, thống nhất và tránh được tình trạng trùng lặp dữ liệu.

Thứ hai, việc sử dụng chung một mã số duy nhất giúp đồng bộ dữ liệu giữa BHXH với các bộ, ngành và đơn vị quản lý khác, từ đó nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước.

Đối với người dân, sự thay đổi này giúp đơn giản hóa đáng kể các thủ tục. Thay vì phải ghi nhớ một mã số riêng, người dân chỉ cần dùng số định danh cá nhân quen thuộc trên thẻ CCCD để tra cứu thông tin và thực hiện các giao dịch trực tuyến. Điều này góp phần giảm thiểu giấy tờ, tiết kiệm thời gian và chi phí cho cả người dân và doanh nghiệp.

