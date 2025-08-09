Hà Nội

Chất độc xyanua xuất hiện trên tàu cá ở Côn Đảo

Lực lượng Biên phòng vừa phát hiện tàu cá BV 08915 TS ở Côn Đảo tàng trữ trái phép chất độc xyanua. 

Thiên Bảo - Quang Anh

Đồn Biên phòng Côn Đảo cho biết, đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 11, Công an Đặc khu Côn Đảo và Phòng PC01 – Công an TP HCM thống nhất quan điểm xử lý vụ việc.

anh-1-bp.jpg
Tàu cá BV 08915 TS do ông Nguyễn Văn Thắng làm chủ bị phát hiện tàng trữ chất độc xyanua dùng để đánh bắt hải sản. Ảnh: Quang Anh

Trước đó, lúc 9h ngày 29/6, trong quá trình tuần tra tại Vịnh Bến Đầm, lực lượng chức năng kiểm tra tàu cá do ông Nguyễn Văn Thắng (51 tuổi, trú khu 10, đặc khu Côn Đảo, TP HCM) làm chủ. Tại đây, cơ quan chức năng thu giữ: 3 chai nhựa chứa dung dịch màu đen (nghi là xyanua), 2 cuộn ống nhựa và dây điện dài 200m, 5 khẩu súng bắn điện quấn băng keo đen – các công cụ thường được sử dụng để khai thác hải sản tận diệt.

anh-3-bp.jpg
Chất độc Xyanua chứa trong 3 chai nhựa được phát hiện trên tàu cá BV 08915 TS. Ảnh: Quang Anh

Kết quả giám định của Phân viện Khoa học Hình sự tại TP HCM khẳng định: dung dịch trên chính là chất độc xyanua, thuộc nhóm 6.1 – nằm trong danh mục hóa chất độc hại bị cấm tuyệt đối theo Nghị định 34/2024/NĐ-CP.

Các chuyên gia môi trường cảnh báo, xyanua không chỉ giết chết cá và sinh vật biển trong tích tắc mà còn phá hủy hoàn toàn rạn san hô – vốn là “lá phổi” của đại dương, khiến hệ sinh thái biển mất hàng chục năm mới có thể hồi phục.

san-ho.jpg
San hô bị tẩy trắng và chết ở Côn Đảo. Nguồn: IT

Những rạn san hô tại Côn Đảo vốn được ví như “vườn hoa dưới đáy biển” với hàng trăm loài san hô mềm và san hô cứng đan xen, khoe sắc rực rỡ giữa làn nước trong xanh. Đây là nơi cư trú, sinh sản của vô số loài cá, mực, tôm hùm và cả những sinh vật quý hiếm như rùa biển hay bò biển (dugong).

Nhưng chỉ cần một lượng xyanua nhỏ hòa vào nước, sắc màu ấy sẽ biến mất. San hô sẽ mất đi lớp tảo cộng sinh, chuyển sang màu trắng bệch rồi chết rụi, để lại một khung xương đá xám xịt phủ đầy rong rêu. Cá và sinh vật biển sẽ bỏ đi hoặc chết hàng loạt, biến “thiên đường” thành một vùng biển hoang tàn, trống rỗng sự sống.

Cơ quan chức năng xác định hành vi của ông Thắng đủ yếu tố cấu thành tội “Tàng trữ chất độc trái phép” theo Điều 311 Bộ luật Hình sự. Hồ sơ vụ việc đã được bàn giao cho Công an Đặc khu Côn Đảo tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

