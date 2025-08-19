CEO Bách Hoá Xanh giảm tỷ lệ sở hữu tại MWG ngay thời điểm giá tăng mạnh

CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (HoSE: MWG) vừa công bố thông tin liên quan đến giao dịch cổ phiếu của người nội bộ. Theo đó, ông Phạm Văn Trọng – Thành viên Hội đồng quản trị – đăng ký bán ra 500.000 cổ phiếu MWG nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân.

Giao dịch dự kiến thực hiện theo phương thức khớp lệnh trên sàn từ ngày 21/8 đến 19/9/2025. Nếu hoàn tất, lượng cổ phiếu MWG ông Trọng nắm giữ sẽ giảm từ hơn 3,13 triệu đơn vị xuống còn khoảng 2,63 triệu đơn vị, tương đương tỷ lệ sở hữu giảm từ 0,212% còn 0,178%.

Trước đó, trong khoảng thời gian từ 20/5 đến 18/6, ông Trọng cũng đăng ký bán 200.000 cổ phiếu nhưng chỉ thực hiện được 94.700 cổ phiếu do điều kiện thị trường không thuận lợi.

Ông Phạm Văn Trọng gia nhập MWG từ năm 2004, từng đảm nhiệm vai trò Giám đốc Khối Công nghệ Thông tin. Từ năm 2019, ông chuyển sang đảm nhận vị trí Giám đốc vận hành tại CTCP Thương mại Bách Hoá Xanh – công ty con của MWG – và được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Bách Hoá Xanh từ tháng 4/2023.

Cùng thời điểm, nhóm quỹ Dragon Capital cũng có động thái thoái bớt vốn tại MWG. Trong phiên giao dịch ngày 31/7/2025, hai quỹ thành viên thuộc nhóm này đã bán tổng cộng gần 1,5 triệu cổ phiếu MWG. Cụ thể, quỹ Hanoi Investments Holdings Limited bán ra 467.900 cổ phiếu, trong khi quỹ Vietnam Enterprise Investments Limited bán 1 triệu cổ phiếu.

Sau giao dịch, tổng lượng cổ phiếu MWG do Dragon Capital nắm giữ giảm từ hơn 89,2 triệu cổ phiếu xuống còn khoảng 87,7 triệu cổ phiếu. Tỷ lệ sở hữu theo đó giảm từ 6,0338% xuống còn 5,9345%.

Tạm tính theo mức giá đóng cửa ngày 31/7/2025 là 65.300 đồng/cổ phiếu, nhóm Dragon Capital có thể đã thu về gần 95,9 tỷ đồng từ giao dịch này.

Các giao dịch thoái vốn diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu MWG ghi nhận mức phục hồi đáng kể. Kết phiên ngày 18/8, mã này đóng cửa tại mức 70.000 đồng/cổ phiếu – mức cao nhất kể từ tháng 9/2022, tương đương mức tăng khoảng 35% so với đầu tháng 4/2025.

Ông Phạm Văn Trọng - CEO Bách hoá Xanh

Động lực tăng trưởng của MWG đến từ kết quả kinh doanh tích cực trong nửa đầu năm. Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2025, doanh thu thuần của MWG đạt gần 37.620 tỷ đồng, tăng 10,2% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp đạt hơn 7.568 tỷ đồng, tăng 3,6%.

Doanh thu từ hoạt động tài chính trong kỳ ghi nhận 768,8 tỷ đồng, tăng 32,5%. Tuy nhiên, chi phí tài chính cũng tăng mạnh từ 293,7 tỷ đồng lên 402,5 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng gần 48% lên 1.201,7 tỷ đồng, trong khi chi phí bán hàng giảm 7%, còn 4.703,3 tỷ đồng.

Lợi nhuận ròng trong quý 2 đạt hơn 1.657 tỷ đồng, tăng 41,4%. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, doanh thu thuần đạt 73.754,9 tỷ đồng, tăng 12,4%; lợi nhuận sau thuế đạt gần 3.205,4 tỷ đồng, tăng 54,4%.

Tính đến ngày 30/6/2025, tổng tài sản của MWG đạt gần 81.001 tỷ đồng, tăng 15% so với đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho ghi nhận hơn 23.691 tỷ đồng, chiếm 29,2% tổng tài sản; khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn đạt hơn 34.303 tỷ đồng, chiếm 42,3%.

Về nguồn vốn, tổng nợ phải trả tăng 20,5% so với đầu năm, lên mức 50.985 tỷ đồng. Trong đó, vay ngắn hạn chiếm phần lớn với 31.538 tỷ đồng, tương đương 61,9% tổng nợ.

MWG ghi nhận dòng tiền đầu tư tài chính đáng chú ý trong 6 tháng đầu năm, với lượng tiền mặt và tiền gửi lên đến hơn 41.000 tỷ đồng – mức cao nhất từ trước đến nay. Thu nhập lãi từ các khoản đầu tư tài chính đạt hơn 1.350 tỷ đồng, tăng 29%. Sau khi trừ chi phí lãi vay gần 700 tỷ đồng, MWG lãi ròng hơn 650 tỷ đồng từ hoạt động tài chính.