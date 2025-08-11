Cen Land của Shark Hưng báo lãi 6 tháng mới đạt 19% kế hoạch, khoản phải thu chiếm 81% tổng tài sản

Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (Cen Land, HoSE: CRE) ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong quý 2/2025 với doanh thu thuần đạt 348,7 tỷ đồng, tăng 4,5% so với cùng kỳ. Giá vốn giảm đã giúp lợi nhuận gộp tăng lên 101,4 tỷ đồng, cao hơn nhiều so với mức 61,2 tỷ đồng của quý 2/2024.

Sau khi trừ các chi phí, lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 41 tỷ đồng, tăng gấp 5,2 lần so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này đạt được dù doanh thu tài chính giảm xuống còn 4,8 tỷ đồng, nhờ Cen Land tiết giảm hiệu quả chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp.

Theo giải trình từ doanh nghiệp, thị trường bất động sản trong quý 2 ghi nhận sự phục hồi rõ rệt với số lượng giao dịch tăng đáng kể, qua đó thúc đẩy doanh thu từ hoạt động môi giới – mảng kinh doanh cốt lõi của Cen Land. Bên cạnh đó, công ty cũng ghi nhận thêm lợi nhuận từ các hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, doanh thu thuần của Cen Land đạt 503 tỷ đồng, giảm 39% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, nhờ biên lợi nhuận cải thiện và tối ưu chi phí, lợi nhuận sau thuế vẫn tăng mạnh 178%, lên mức 44,5 tỷ đồng.

So với kế hoạch năm 2025 với mục tiêu doanh thu 4.150 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 300 tỷ đồng, Cen Land mới hoàn thành khoảng 12% kế hoạch doanh thu và 19% kế hoạch lợi nhuận sau nửa năm.

Doanh thu từ mảng môi giới trong 6 tháng đầu năm đạt khoảng 335 tỷ đồng, trong khi mảng chuyển nhượng bất động sản đóng góp 76 tỷ đồng, vẫn còn cách khá xa mục tiêu cả năm. Cen Land đặt kế hoạch đạt 2.000 tỷ đồng doanh thu từ môi giới và 1.600 tỷ đồng từ chuyển nhượng bất động sản trong năm 2025.

Ảnh minh họa

Tính đến ngày 30/6/2025, tổng tài sản của công ty đạt 7.517 tỷ đồng, tăng hơn 236 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, hơn 81% là các khoản phải thu, chủ yếu liên quan đến hoạt động chuyển nhượng bất động sản. Khoản phải thu lớn nhất gần 166 tỷ đồng đến từ Công ty CP Bất động sản Galaxy Land, liên quan đến tiền đặt cọc dự án Eco Central Park (Nghệ An).

Hàng tồn kho của Cen Land tăng 79% so với đầu năm, lên mức 632 tỷ đồng, chủ yếu là các sản phẩm đất nền và căn hộ mua lại từ chủ đầu tư để phân phối lại. Tổng nợ phải trả cuối quý 2 đạt 1.709 tỷ đồng, tăng 12,4%, trong đó nợ vay chiếm 1.077 tỷ đồng. Đáng chú ý, nợ dài hạn tăng mạnh từ 72,8 tỷ đồng lên 232,7 tỷ đồng, chủ yếu phục vụ thanh toán cho hai dự án Hoa Tiên Paradise (Hà Tĩnh) và Eco Central Park.

Về chiến lược phát triển, Cen Land định hướng mở rộng sang phân khúc nhà ở xã hội tại Hà Nội và TP.HCM thông qua hợp tác với chính quyền địa phương và các chủ đầu tư. Công ty cũng hướng đến phát triển bất động sản nghỉ dưỡng ven biển, với dự án Hoa Tiên Paradise là bước đầu tiên trong kế hoạch này.

Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2025, ban lãnh đạo Cen Land cho biết công ty từng gặp khó khăn tại các dự án có vấn đề pháp lý như Thanh Long Bay, Novaworld Phan Thiết, Aqua City. Với dự án Louis Hoàng Mai, Cen Land đã chuyển khoảng 9.000 tỷ đồng cho chủ đầu tư, nhưng đến nay mới hoàn tất nghĩa vụ tài chính khoảng 1.300/1.400 tỷ đồng. Dự án này từng đứng trước nguy cơ kiện tụng nhưng đã được gỡ bỏ cảnh báo.

Tháng 6/2025, Cen Land ra mắt Công ty CP Bất động sản Cen SPC, hợp tác cùng Meyland triển khai dự án Meyhomes Capital Phú Quốc, mở ra hướng đi mới trong chiến lược phát triển bất động sản tại các thị trường tiềm năng.

Cen Land được thành lập năm 2001, tiền thân là CTCP Phát triển Công nghệ Trường Thành, hoạt động chính trong lĩnh vực môi giới, nghiên cứu và tư vấn marketing bất động sản. Công ty trở thành công ty đại chúng từ tháng 3/2018. Hiện ông Phạm Thanh Hưng (Shark Hưng) giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị.