Cầu truyền hình “Thời cơ vàng”, kết nối những trang sử hào hùng và thời cơ, vận hội bước vào kỷ nguyên mới

Chủ tịch nước Lương Cường dự tại điểm cầu Hà Nội. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Chương trình được thực hiện nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025),

Chủ tịch nước Lương Cường dự tại điểm cầu Thủ đô Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự tại điểm cầu thành phố Huế; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự tại điểm cầu Thành phố Hồ Chí Minh.

Cùng dự tại các điểm cầu có đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Phó Chủ tịch Quốc hội; lãnh đạo ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương; đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, cán bộ đảng viên và nhân dân các tỉnh, thành phố các điểm cầu và hàng triệu khán giả xem trực tiếp trên sóng truyền hình VTV và các nền tảng số.

Tiết mục biểu diễn tại chương trình. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

“Thời cơ vàng” không chỉ là một chương trình truyền hình, mà là một tác phẩm nghệ thuật công phu, nơi lịch sử, công nghệ và cảm xúc hòa quyện, không chỉ tái hiện những thời khắc hào hùng của dân tộc mà còn giúp khán giả sống lại và cảm nhận sâu sắc tinh thần, thời cơ phải do con người tạo ra, đồng thời tiếp nối khát vọng xây dựng một Việt Nam hùng cường. Từ những khoảnh khắc lịch sử đến thời cơ hôm nay, mỗi người dân Việt đều có thể trở thành một phần của hành trình dựng xây tương lai đất nước.

Cầu truyền hình “Thời cơ vàng” kết nối ba điểm cầu mang ý nghĩa lịch sử sâu sắc: Cột cờ Hà Nội, Quảng trường Ngọ Môn (Huế) và Bến Nhà Rồng (Thành phố Hồ Chí Minh) không chỉ tạo nên một không gian nghệ thuật sống động mà còn là lời nhắc nhở về con đường gian lao nhưng đầy vinh quang của cách mạng Việt Nam.

Điểm cầu tại Cột cờ Hà Nội. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Điểm nhấn của cầu truyền hình “Thời cơ vàng” là sự xuất hiện của những nhân chứng sống, những người đã đi qua những thời khắc quan trọng của đất nước; chia sẻ về những ngày tháng rực rỡ, những giấc mơ cháy bỏng, những hy sinh thầm lặng, qua đó cho thấy lịch sử không phải là những trang sách khô khan, mà là những câu chuyện sống động, chạm vào trái tim. Không chỉ dừng lại ở sân khấu, cầu truyền hình “Thời cơ vàng” còn chạm đến cảm xúc khán giả bằng âm nhạc với các ca khúc bất hủ được thể hiện qua giọng hát của các nghệ sĩ tên tuổi.

Với ba chương mang tên "Phải nhìn cho rộng, suy cho kỹ", "Kiên quyết không ngừng thế tấn công" và "Nhất định thành công", cầu truyền hình “Thời cơ vàng” đi từ quá khứ tới hiện tại, tái hiện những trang sử hào hùng của dân tộc trong 80 năm qua, thể hiện những bài học lịch sử, tinh thần đoàn kết, đồng thời nêu bật được thành tựu của đất nước trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển.

Đó cũng là hành trình đánh giá đúng về thời cơ, vận hội và quyết tâm hành động mở ra kỷ nguyên Độc lập-Tự do và xây dựng Chủ nghĩa xã hội; kỷ nguyên thống nhất, đổi mới, phát triển; và niềm tin vào thời cơ vàng hôm nay, tự tin bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình phát triển đất nước giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng của dân tộc Việt Nam.

Cầu truyền hình “Thời cơ vàng” là một hành trình để khán giả sống, cảm nhận và hành động, qua đó thấy mình trong mỗi câu chuyện của quá khứ, trong những giấc mơ của hôm nay và trong khát vọng về một tương lai hùng cường; đồng thời nhắc nhở thế hệ hôm nay về bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng của dân tộc Việt Nam, cũng như những thời cơ và trách nhiệm xây dựng đất nước trong kỷ nguyên mới.