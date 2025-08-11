Cát tràn xuống đường ven biển Cà Ná - Mũi Dinh, nguy cơ tai nạn rình rập

Tuyến ven biển Cà Ná - Mũi Dinh (xã Phước Dinh, Khánh Hòa) những ngày qua bị cát tràn kín mặt đường, gây mất mỹ quan và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Cát tràn phủ kín mặt đường tại nhiều điểm của tuyến đường ven biển Mũi Dinh-Cà Ná.

Ngày 7/8, ghi nhận tại khu vực gần đường dẫn ra bãi Tràng, sát ngọn hải đăng Mũi Dinh, cho thấy một đoạn đường dài hàng trăm mét bị vùi lấp dưới lớp cát dày. Nhiều nơi hình thành những “núi cát” cao chắn tầm nhìn, che lấp cả biển cảnh báo giao thông.

Một người dân địa phương cho biết tình trạng này đã xuất hiện từ vài ngày trước nhưng chưa được xử lý. “Chiều tối, tầm nhìn kém, chỉ cần thiếu quan sát là có thể xảy ra tai nạn,” người này lo lắng.

Trong khi đó, nhiều du khách cho hay việc lái xe qua đoạn đường bị cát lấp rất khó khăn, đặc biệt với xe máy. “Bánh xe dễ bị trượt, có cảm giác như đang đi trên bãi biển chứ không phải đường giao thông,” một du khách đến từ TP HCM chia sẻ.

Nguyên nhân ban đầu được cho là do gió lớn thổi cát từ bãi biển lên mặt đường. Tuy nhiên, việc chậm khắc phục khiến tình trạng ngày càng nghiêm trọng.

Người dân và du khách mong chính quyền địa phương sớm có biện pháp thu dọn cát, lắp đặt rào chắn hoặc biển cảnh báo để đảm bảo an toàn giao thông, đồng thời giữ gìn hình ảnh tuyến đường ven biển đẹp nổi tiếng của Khánh Hòa.

Nhiều người dân di chuyển bằng xe máy qua đoạn đường này rất khó khăn.

Người phụ nữ chật vật khi lưu thông qua đoạn đường này.

Nhiều phương tiện ô tô cũng gặp khó khăn khi lưu thông qua đoạn này.