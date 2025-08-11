Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Tin 24/7

Cát tràn xuống đường ven biển Cà Ná - Mũi Dinh, nguy cơ tai nạn rình rập

Tuyến ven biển Cà Ná - Mũi Dinh (xã Phước Dinh, Khánh Hòa) những ngày qua bị cát tràn kín mặt đường, gây mất mỹ quan và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Lê Hoàn
z6882978577965-0dce133144a7af246640f451a7c27691.jpg
Cát tràn phủ kín mặt đường tại nhiều điểm của tuyến đường ven biển Mũi Dinh-Cà Ná.

Ngày 7/8, ghi nhận tại khu vực gần đường dẫn ra bãi Tràng, sát ngọn hải đăng Mũi Dinh, cho thấy một đoạn đường dài hàng trăm mét bị vùi lấp dưới lớp cát dày. Nhiều nơi hình thành những “núi cát” cao chắn tầm nhìn, che lấp cả biển cảnh báo giao thông.

Một người dân địa phương cho biết tình trạng này đã xuất hiện từ vài ngày trước nhưng chưa được xử lý. “Chiều tối, tầm nhìn kém, chỉ cần thiếu quan sát là có thể xảy ra tai nạn,” người này lo lắng.

Trong khi đó, nhiều du khách cho hay việc lái xe qua đoạn đường bị cát lấp rất khó khăn, đặc biệt với xe máy. “Bánh xe dễ bị trượt, có cảm giác như đang đi trên bãi biển chứ không phải đường giao thông,” một du khách đến từ TP HCM chia sẻ.

Nguyên nhân ban đầu được cho là do gió lớn thổi cát từ bãi biển lên mặt đường. Tuy nhiên, việc chậm khắc phục khiến tình trạng ngày càng nghiêm trọng.

Người dân và du khách mong chính quyền địa phương sớm có biện pháp thu dọn cát, lắp đặt rào chắn hoặc biển cảnh báo để đảm bảo an toàn giao thông, đồng thời giữ gìn hình ảnh tuyến đường ven biển đẹp nổi tiếng của Khánh Hòa.

z6882923685254-3a48e8cb5902e4239a3066b6af648d0f.jpg
Nhiều người dân di chuyển bằng xe máy qua đoạn đường này rất khó khăn.
z6882969665478-ddf141c12bd2c6019d610dfe16aeeeba.jpg
Người phụ nữ chật vật khi lưu thông qua đoạn đường này.
z6882970010058-9e3fa512cc3fc4e21e3fe574d3726a0c.jpg
Nhiều phương tiện ô tô cũng gặp khó khăn khi lưu thông qua đoạn này.
z6882923683139-a278ce15a11574e7591bfddf2f0d670d.jpg
Cát phủ kín một bên đường và tràn qua phần đường còn lại.
#cát tràn đường ven biển Khánh Hòa #cát tràn Cà Ná - Mũi Dinh #nguy cơ tai nạn ven biển Khánh Hòa #du lịch #mất an toàn

Bài liên quan

Bất động sản

Khánh Hòa dự kiến khởi công 4 dự án lớn chào mừng 80 năm Quốc khánh

Khánh Hòa dự kiến khởi công 4 dự án lớn vào ngày 19/8, chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9, thúc đẩy phát triển hạ tầng và an sinh.

sun-1-20250804164731.jpg
Khu vực triển khai Dự án Khu đô thị hỗn hợp thành phố Nha Trang.

4 công trình – một mục tiêu chung

Xem chi tiết

VietnamDaily Relax

Phát động cuộc thi ảnh, video ấn tượng về Nam Khánh Hòa

Ngày 5/8, tại xã Vĩnh Hải, Hiệp hội Du lịch Ninh Thuận phối hợp các đơn vị tổ chức phát động Cuộc thi “Ảnh đẹp – Video ấn tượng về Nam Khánh Hòa 2025”.

z6875705920149-a6d1d4497dbe5b6fb524e3aba5076106.jpg
Ông Nguyễn Anh Vũ-Chủ tịch Hiệp Hội Du lịch Ninh Thuận phát động cuộc thi.

Cuộc thi hướng đến quảng bá vẻ đẹp văn hóa, con người và thiên nhiên vùng đất Nam Khánh Hòa – tên gọi cũ của tỉnh Ninh Thuận.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới