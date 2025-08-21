Cập nhật: Không khí náo nức trước giờ tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 1 A80

Chương trình tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 1 trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) sẽ bắt đầu vào lúc 20 giờ tối nay 21/8

Theo kế hoạch của Tiểu ban Diễu binh, diễu hành, sau tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành là các buổi sơ duyệt, tổng duyệt chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vào sáng 2/9 tại Quảng trường Ba Đình.

Quy mô của buổi tổng hợp luyện sẽ tương đương khi vào lễ chính thức với sự tham gia của đầy đủ các lực lượng: Khối đi, khối đứng, khối xe pháo và lực lượng bảo đảm, phục vụ.

Nhằm chuẩn bị cho tổng hợp luyện và sơ, tổng duyệt, Tiểu ban Diễu binh, diễu hành đã tổ chức cơ động khối xe pháo quân sự về trung tâm Hà Nội trong tối các ngày 18 và 19/8.

Trước giờ diễn ra sự kiện, người dân cả nước và người dân Thủ đô Hà Nội đã háo hức đổ về Quảng trường Ba Đình chờ đợi được chứng kiến những phút giây tự hào của dân tộc.

Theo kế hoạch, chương trình tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 sẽ diễn ra làm 2 đợt.

Đợt 1 diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 21/8; đợt 2 diễn ra vào 20 giờ ngày 24/8. Chương trình sơ duyệt diễn ra lúc 20 giờ ngày 27/8. Chương trình tổng duyệt diễn ra vào 6 giờ 30 phút ngày 30/8. Sau đó, Lễ kỷ niệm chính thức sẽ được tổ chức vào 6 giờ 30 phút ngày 2/9.

Để bảo đảm an ninh, an toàn trong thời gian diễn ra các chương trình hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt, chính thức, một số tuyến đường của Hà Nội sẽ bị cấm triệt để, tạm cấm và hạn chế phương tiện di chuyển.