Cảnh báo: Nước máy “đội lốt” nước tinh khiết gây hại sức khỏe

Các chuyên gia cho biết, nước máy chưa qua xử lý nếu uống trực tiếp có thể chứa vi khuẩn, kim loại nặng, gây rối loạn tiêu hóa và tổn thương gan thận.

Nước máy đội lốt nước tinh khiết

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP HCM vừa khởi tố, bắt tạm giam đối với Trương Văn Mỹ (39 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk) và Dương Đức Tài (37 tuổi, ngụ phường Xóm Chiếu, TP HCM) để điều tra về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Công an TP HCM tống đạt lệnh bắt tạm giam đối với Trương Văn Mỹ và Dương Đức Tài. Ảnh: CACC

Trước đó, ngày 1/10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP HCM đã bắt quả tang Trương Văn Mỹ và Dương Đức Tài sản xuất, buôn bán hàng giả là nước uống đóng bình (loại 18,5 - 20 lít) giả các nhãn hiệu nổi tiếng tại địa điểm bên trong hẻm 10A Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Thuận và hẻm B78 Tôn Thất Thuyết, phường Xóm Chiếu.

Thủ đoạn của các nghi can là mua vỏ bình nước chính hãng của các thương hiệu nổi tiếng, sau đó bơm nước máy hoặc nước uống giá rẻ vào, đặt mua màng co và tem nhãn giả trên mạng, rồi bán ra thị trường với giá 38.000 - 40.000 đồng/bình cho các tiệm tạp hóa.

Theo cơ quan điều tra, hành vi này xâm phạm quyền sở hữu thương hiệu, đồng thời đe dọa nghiêm trọng sức khỏe người dùng, do nước không được xử lý, tiệt trùng theo quy chuẩn an toàn thực phẩm.

Nguy cơ bệnh tật từ nước máy đóng bình không qua xử lý

ThS.BS Đặng Ngọc Hùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Tư vấn Dinh dưỡng cảnh báo, nước máy tuy đã được xử lý cơ bản tại nhà máy, nhưng nếu được bơm trực tiếp vào bình mà không qua lọc, khử trùng UV/ozone hoặc đun sôi, vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro sức khỏe.

Nghi phạm thực hiện lại hành vi bơm nước máy vào vỏ bình thương hiệu nổi tiếng. Ảnh: CACC

Theo BS Hùng, vi khuẩn E.coli, Salmonella, hay ký sinh trùng Giardia trong nước bẩn có thể gây tiêu chảy, nôn ói, mất nước, rối loạn tiêu hóa và suy giảm miễn dịch.

Đặc biệt nguy hiểm hơn, tạp chất hóa học và kim loại nặng như asen, chì, nitrat có thể tích tụ trong gan, thận, lâu dài gây ung thư, rối loạn thần kinh và bệnh mạn tính.

Những đối tượng dễ bị tổn thương gồm:

Trẻ nhỏ dưới 5 tuổi: dễ tiêu chảy, suy dinh dưỡng, ảnh hưởng phát triển thể chất và trí não.

Người cao tuổi, bệnh nền: mệt mỏi, làm nặng thêm các bệnh gan, thận, tiểu đường hoặc tim mạch.

Không phải nước sạch nào cũng uống được

Theo ThS Trần Đức Thảo, Giảng viên Khoa Sinh học và Môi trường – Trường ĐH Công Thương TP HCM, nước máy đạt chuẩn sinh hoạt, không có nghĩa là đạt chuẩn nước uống trực tiếp.

Công an TP HCM thu giữ các tang vật liên quan. Ảnh: CACC

Ông Thảo cho biết, nước máy hiện nay được xử lý tại nhà máy theo quy chuẩn nước sinh hoạt, dùng cho tắm, giặt, nấu nướng, nhưng không được xử lý để uống trực tiếp.

Trong nước máy vẫn có clo dư (0,3–0,5 mg/lít) – cần thiết để khử khuẩn đường ống, nhưng lại gây mùi, vị khó chịu và không phù hợp để uống lâu dài.

“Ngay cả khi đun sôi, nước máy vẫn còn tạp chất và clo, bởi đun chỉ diệt vi khuẩn chứ không loại bỏ được kim loại nặng hay hợp chất hóa học”, ông Thảo nhấn mạnh.

Do đó, nếu muốn uống nước máy, người dân nên lắp hệ thống lọc RO, trao đổi ion hoặc khử trùng bằng tia UV, giúp loại bỏ vi sinh vật và tạp chất độc hại.

Cần phân biệt “nước sạch” – “nước sinh hoạt” – “nước tinh khiết”

Các chuyên gia khẳng định:

Nước sạch: đạt chuẩn về độ an toàn cho sinh hoạt (rửa, giặt, tắm).

Nước sinh hoạt: tương tự nước sạch, nhưng không phải nước uống.

Nước tinh khiết: phải qua hệ thống lọc sâu, khử trùng, loại bỏ gần như hoàn toàn kim loại, vi khuẩn, đạt chỉ số TDS thấp (dưới 10 mg/l).

Chỉ nước tinh khiết hoặc nước khoáng thiên nhiên đạt chuẩn an toàn thực phẩm mới nên dùng để uống trực tiếp hằng ngày.

Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo:

Chỉ mua nước bình tại đại lý chính thức, có hóa đơn – tem niêm phong – nắp màng co chuẩn hãng.

Kiểm tra kỹ nắp niêm phong: nếu có dấu hiệu bị dán lại, bong tróc, hoặc màng co không khít, cần từ chối sử dụng.

Nước thật thường có vị ngọt nhẹ, không mùi clo, trong khi nước giả có mùi lạ hoặc vị nhạt bất thường.

Khi nghi ngờ, người tiêu dùng nên báo ngay cho công an hoặc cơ quan quản lý thị trường để kiểm tra, xử lý.