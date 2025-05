Cảng Phước An đã giao dịch "chui" và khai sai tiền sử dụng cho Gói thầu GS2 thế nào?

Cảng Phước An lỗ năm thứ 4 liên tiếp (Vietnamdaily) - Năm 2024, Cảng Phước An báo lỗ 17,3 tỷ đồng, tăng gần 10 tỷ so với năm trước đó, đánh dấu năm thứ 4 liên tiếp thua lỗ.

CTCP Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An (UPCoM: PAP) vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2024 khi lần đầu tiên ghi nhận doanh thu sau 8 năm hoạt động. Theo đó, Cảng Phước An đạt doanh thu 2,18 tỷ đồng so với cùng kỳ không ghi nhận. Tuy vậy, do kinh doanh dưới giá vốn cùng với việc chịu áp lực chi phí hoạt động tăng khiến doanh nghiệp báo lỗ kỷ lục 23,8 tỷ đồng so với mức lỗ 1,8 tỷ của quý 4/2023.