Cần Thơ tìm nhà đầu tư cho nhà máy đốt rác phát điện

Để giải quyết vấn đề xử lý rác thải và phát triển năng lượng bền vững, TP. Cần Thơ đang đẩy mạnh kêu gọi đầu tư xây dựng nhà máy đốt rác phát điện tại khu vực tỉnh Sóc Trăng (cũ). Đồng thời, kêu gọi hợp tác trong các lĩnh vực liên quan đến biến đổi khí hậu, nước biển dâng; hỗ trợ sửa chữa các trạm quan trắc môi trường; xây dựng các nhà máy xử lý nước thải ở khu dân cư tập trung…

Quang cảnh buổi làm việc

Thông tin này được lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường Cần Thơ cho biết tại buổi làm việc với đoàn công tác Viện Phát triển năng lượng môi trường Gyeonggi (Hàn Quốc) nhằm trao đổi về các vấn đề cấp thiết của Cần Thơ trong lĩnh vực tài nguyên nước, môi trường, năng lượng...

Theo ông Ngô Thái Chân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Cần Thơ, cho biết lĩnh vực nhận được sự quan tâm đặc biệt của đoàn Hàn Quốc là dự án nhà máy đốt rác phát điện tại khu vực tỉnh Sóc Trăng (cũ). Hiện tại, khu vực này đang xử lý khoảng 870 tấn rác sinh hoạt mỗi ngày bằng phương thức xử lý chủ yếu là phân loại, chôn lấp và ủ phân, công nghệ cũ. Trước khi sáp nhập tỉnh, tỉnh Sóc Trăng (cũ) đã xây dựng đề án kêu gọi đầu tư nhà máy đốt rác phát điện, quy mô 5,5ha, có công suất tối đa 25MW.

Nhà máy đốt rác phát điện Cần Thơ

Lãnh đạo Cần Thơ cũng cho hay, Chính phủ Việt Nam có nhiều chính sách ưu tiên cho các dự án này, bao gồm việc hỗ trợ đấu nối vào điện lưới quốc gia và đảm bảo lợi nhuận từ việc bán điện. TP Cần Thơ đã có hai nhà máy đốt rác phát điện tại khu vực Cần Thơ (cũ) và Hậu Giang (cũ) với công suất phát điện tối đa 25MW và đang tìm kiếm nhà đầu tư cho nhà máy thứ ba.

Bên cạnh đó, TP Cần Thơ còn kêu gọi Viện Gyeonggi hợp tác trong nhiều lĩnh vực như đầu tư điện mặt trời nổi tại một hồ nước ngọt rộng 50ha; lĩnh vực liên quan đến biến đổi khí hậu, nước biển dâng; hỗ trợ sửa chữa các trạm quan trắc môi trường đã hư hỏng; xây dựng các nhà máy xử lý nước thải ở khu dân cư tập trung, quy mô nhỏ (5.000-10.000 dân/khu); hợp tác nghiên cứu giải pháp lọc nước nhỏ gọn, phục vụ hộ gia đình và cụm dân cư; đầu tư hệ thống đê, kè, cống phòng chống sạt lở, xâm nhập mặn…

Đại diện phía Hàn Quốc, bà Kim Hea Ae, Viện trưởng Viện Phát triển năng lượng môi trường Gyeonggi đã có những dự án tương tự và được Chính phủ hỗ trợ về chính sách, giúp doanh nghiệp bán điện, thu lợi nhuận và tái đầu tư. Do đó, doanh nghiệp Hàn Quốc mong muốn Việt Nam sẽ có những chính sách tương đồng để thu hút nhà đầu tư.

Đồng thời, bà Kim Hea Ae cũng gợi ý hai bên có thể tìm kiếm nguồn hỗ trợ từ các dự án ODA và chương trình từ các cơ quan Chính phủ hai nước để hợp tác hiệu quả hơn, cơ quan này sẵn sàng hỗ trợ Cần Thơ trong lĩnh vực đầu tư khoa học công nghệ ở quy mô nhỏ...để thúc đẩy hợp tác hiệu quả hơn.