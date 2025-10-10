Cần Thơ: Thiếu nữ tố bị chủ quán và vợ hành hung vì “miếng thịt gà”

Một thiếu nữ 17 tuổi ở Cần Thơ bị vợ chồng chủ quán ăn cùng một phụ nữ khác hành hung ngay tại nơi làm việc, gây bức xúc dư luận.

Ngày 9/10, Công an phường Ninh Kiều (TP Cần Thơ) xác nhận đang thụ lý, trưng cầu giám định thương tích vụ việc em H.N.G.H. (17 tuổi) bị hành hung tại quán cơm trên đường Đề Thám.

Clip ghi lại sự việc

Làm việc với cơ quan công an, bà N.T.M.P (vợ ông M) thừa nhận vợ chồng mình có đánh em H do “không kiềm chế được cơn tức giận” và nhận thức hành vi là sai. Bà P cho biết sau khi vụ việc xảy ra đã đến bệnh viện xin lỗi nhưng gia đình nạn nhân không chấp nhận, đồng thời yêu cầu bồi thường 8 triệu đồng cho thuốc men và tổn thất tinh thần.

Công an phường Ninh Kiều cho biết đã tiếp nhận vụ việc, trưng cầu giám định thương tích và đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.